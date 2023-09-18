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Дозволили вирубати 2,5 тисячі дерев: на Волині повідомили про підозру двом посадовцям

18 вересня 2023 14:54
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Валерія Пержун
редактор
Дозволили вирубати 2,5 тисячі дерев: на Волині повідомили про підозру двом посадовцям
Вирубка лісу. Ілюстративне фото: Волинські Новини
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

На Волині посадовці лісової галузі дозволяли незаконні вирубки лісу. Так, чиновники завдали державі збитків на 21 мільйон гривень.

Про це повідомляє ДБР.

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ДБВ встановило, що на території Любомльського лісового господарства у Волинській області впродовж тривалого часу були проведені незаконні рубки на 7 ділянках загальною площею понад 1 гектар.

Рубки організували головний лісничий Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та головний спеціаліст цього управління та інженером Любомльського лісового господарства.

Пустир на місці зрубаних дерев
Вирубана ділянка. Фото: ДБР

"Посадовці в порушення законодавства видали лісорубні квитки без оцінки впливу на довкілля, що є обов’язковим для проведення подібних рубок. Через це було незаконно зрубано понад 2,5 тисячі дерев різних порід", — йдеться у повідомленні. 

За висновками інженерно-екологічної експертизи збитки склали понад 21 млн грн.

Незаконно зрубані дерева
Заготовлена деревина. Фото: ДБР

Вже колишнім посадовцям повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень та незаконній рубці лісу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі готуються клопотання про обрання запобіжних заходів, вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть чоловіків, які "нарубали" на пів мільйона гривень.

Також стало відомо, що Закарпаття очолило список антирекордів по вирубках лісу.

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