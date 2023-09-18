Разрешили вырубить 2,5 тысячи деревьев: на Волыни сообщили о подозрении двум чиновникам

Вырубка леса. Иллюстративное фото: Волынские Новости

На Волыни чиновники лесной отрасли разрешали незаконные вырубки леса. Так, чиновники нанесли государству ущерб в 21 миллион гривен.

Об этом сообщает ГБР.

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ГБР установило, что на территории Любомльского лесного хозяйства в Волынской области на протяжении длительного времени были проведены незаконные рубки на 7 участках общей площадью более 1 гектара.

Рубки организовали главный лесничий Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и главный специалист этого управления и инженер Любомльского лесного хозяйства.

Вырубленный участок. Фото: ГБР

"Должностные лица в нарушение законодательства выдали лесорубные билеты без оценки влияния на окружающую среду, что является обязательным для проведения подобных рубок. Из-за этого было незаконно срублено более 2,5 тысячи деревьев разных пород", — говорится в сообщении.

По выводам инженерно-экологической экспертизы, убытки составили более 21 млн грн.

Заготовленная древесина. Фото: ГБР

Уже бывшим чиновникам сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и незаконной рубке леса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Сейчас готовятся ходатайства об избрании мер, принимаются меры по возмещению нанесенного ущерба.

Напомним, во Львовской области будут судить мужчин, которые "нарубили" на полмиллиона гривен.

Также стало известно, что Закарпатье возглавило список антирекордов по вырубкам леса.