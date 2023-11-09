ДПСУ затримала чоловіка, який організував пункт пропуску вдома

Співробітник ДПСУ та троє затриманих. Фото: пресслужба ДПСУ

Дерпжприкордонслужба України затримала мешканця Буковини, який організував у себе вдома "пункт пропуску" для ухилянтів. Повідомляється, що разом з ним було затримано і двох його поплічників.

Про це йдеться у заяві пресслужби ДПСУ.

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Деталі операції

Як зазначають самі прикордонники, будинок мешканця Чернівецької області знаходиться за кількасот метрів від кордону України з Румунією.

Вилучені гроші. Джерело: ДПСУ

Скориставшись особливостями розташування свого помешкання, зловмисник вирішив "підзаробити" на незаконному переправленні за кордон чоловіків.

Вилучені гроші, телефони та необроблений бурштин. Джерело: ДПСУ

В ході проведеної операції, "на гарячому" було спіймано двох його "клієнтів", з яких зловмисник вимагав по 4 тисячі євро. Крім того, у фігуранта справи вилучили необроблений бурштин.

Внаслідок спільних дій прикордонників та поліцейського загону горе-бізнесмена було заарештовано та взято під варту.

Нагадаємо, що раніше на Буковині священник УПЦ МП на похороні загиблого військовослужбовця закликав віддати Росії Крим та Донбас, бо там розмовляють російською мовою. Суд визнав священника колаборантом. Водночас в тому ж регіоні ще один мешканець Буковини застрелив собаку, який його вкусив, через що поліція порушила карну справу.