ГПСУ задержала мужчину, который организовал пункт пропуска на дому
Госпогранслужба Украины задержала жителя Буковины, организовавшего у себя дома "пункт пропуска" для уклонистов. Сообщается, что вместе с ним были задержаны и двое его приспешников.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГПСУ .
Детали операции
Как отмечают сами пограничники, дом жителя Черновицкой области находится в нескольких сотнях метров от границы Украины с Румынией.
Воспользовавшись особенностями расположения своего дома, злоумышленник решил "подработать" на незаконной переправке за границу мужчин.
В ходе проведенной операции, "на горячем" были пойманы два его "клиента", из которых злоумышленник требовал по 4 тысячи евро. Кроме того, у фигуранта дела изъяли необработанный янтарь.
В результате совместных действий пограничников и полицейского отряда горе-бизнесмен был арестован и взят под стражу.
Напомним, что ранее на Буковине священник УПЦ МП на похоронах погибшего военнослужащего призвал отдать России Крым и Донбасс, потому что там говорят на русском языке. Суд признал священника коллаборантом. В то же время там же еще один житель Буковины застрелил укусившую его собаку, из-за чего полиция возбудила уголовное дело.
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