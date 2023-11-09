ГПСУ задержала мужчину, который организовал пункт пропуска на дому

Сотрудник ГПСУ и трое задержанных. Фото: пресс-служба ГПСУ

Госпогранслужба Украины задержала жителя Буковины, организовавшего у себя дома "пункт пропуска" для уклонистов. Сообщается, что вместе с ним были задержаны и двое его приспешников.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГПСУ .

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Детали операции

Как отмечают сами пограничники, дом жителя Черновицкой области находится в нескольких сотнях метров от границы Украины с Румынией.

Удалены деньги. Источник: ГПСУ

Воспользовавшись особенностями расположения своего дома, злоумышленник решил "подработать" на незаконной переправке за границу мужчин.

Удалены деньги, телефоны и необработанный янтарь. Источник: ГПСУ

В ходе проведенной операции, "на горячем" были пойманы два его "клиента", из которых злоумышленник требовал по 4 тысячи евро. Кроме того, у фигуранта дела изъяли необработанный янтарь.

В результате совместных действий пограничников и полицейского отряда горе-бизнесмен был арестован и взят под стражу.

Напомним, что ранее на Буковине священник УПЦ МП на похоронах погибшего военнослужащего призвал отдать России Крым и Донбасс, потому что там говорят на русском языке. Суд признал священника коллаборантом. В то же время там же еще один житель Буковины застрелил укусившую его собаку, из-за чего полиция возбудила уголовное дело.