Ремонтні бригади ДТЕК відновили електропостачання у 39 прифронтових населених пунктах

Ремонтні бригади відновлюють нормальне функціонування енергосистеми України

За три доби електропостачання відновили у майже 60 тисячах абонентів у Дніпропетровській та Донецькій областях. Світло з’явилося у 39 населених пунктах, які постійно перебувають під обстрілами.

Про це повідомила пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.

Відновлення енергосистеми України

Енергетики ДТЕК продовжують відновлювальні роботи на об’єктах, пошкоджених внаслідок російських обстрілів.

Так, електропостачання відновили у 39 населених пунктах, які постійно перебувають під ударом окупантів.

Прифронтові регіони зі світлом

Усього за три останні доби ремонтні бригади відновили об’єкти, які дозволили приєднати до електромережі близько 60 тисяч абонентів.

Йдеться про мешканців Дніпропетровської та Донецької областей.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що під час останніх ракетних та дронових атак ворог знову пошкодив українські енергооб'єкти. Наразі найгірша ситуація зі світлом у Харкові, Одеській, Київській та Хмельницькій областях.

В Укренерго додали, що заміряти споживання електроенергії продовжать на наступному тижні згідно з графіком.

Фото: ДТЕК