Ремонтные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение в 39 прифронтовых населенных пунктах

В ДТЭК сообщили о ситуации с электроэнергией в прифронтовых областях
За трое суток электроснабжение возобновили почти 60 тысяч абонентов в Днепропетровской и Донецкой областях. Свет появился в 39 населенных пунктах, которые постоянно находятся под обстрелами.
Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании ДТЭК.
-
NaVi завершили престижный турнир IEM по киберспорту в Катовице в ТОП-4
-
РФ начала свое большое наступление, но есть большие проблемы, — Данилов
-
Поляки стали хуже относиться к украинским беженцам
-
Оккупанты обстреливают Харьков: сообщают о сильных взрывах
-
Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 25 тыс. человек
-
Мадридский "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира: как сыграл Лунин
-
Премьер Грузии обвиняет Украину в намерении перекинуть войну на их территорию
-
Зеленский уволил заместителя Нацгвардией Руслана Дзюбу: детали
-
Александр Гвоздик хочет забрать чемпионские пояса россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
-
Мокрый снег и дождь: народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра
Восстановление энергосистемы Украины
Энергетики ДТЭК продолжают восстановительные работы на объектах, поврежденных в результате российских обстрелов.
Так, электроснабжение возобновили в 39 населенных пунктах, которые постоянно находятся под ударом оккупантов.
Прифронтовые регионы со светом
Всего за трое последних суток ремонтные бригады восстановили объекты, которые позволили присоединить к электросети около 60 тысяч абонентов.
Речь идет о жителях Днепропетровской и Донецкой областей.
Напомним, в Укрэнерго сообщили, что во время последних ракетных и дроновых атак враг снова повредил украинские энергообъекты. Худшая ситуация со светом в Харькове, Одесской, Киевской и Хмельницкой областях.
В Укрэнерго добавили, что замерить потребление электроэнергии продолжат на следующей неделе согласно графику.
Фото: ДТЭК