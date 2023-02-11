Ремонтные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение в 39 прифронтовых населенных пунктах

Ремонтные бригады возобновляют нормальное функционирование энергосистемы Украины

За трое суток электроснабжение возобновили почти 60 тысяч абонентов в Днепропетровской и Донецкой областях. Свет появился в 39 населенных пунктах, которые постоянно находятся под обстрелами.

Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании ДТЭК.

Восстановление энергосистемы Украины

Энергетики ДТЭК продолжают восстановительные работы на объектах, поврежденных в результате российских обстрелов.

Так, электроснабжение возобновили в 39 населенных пунктах, которые постоянно находятся под ударом оккупантов.

Прифронтовые регионы со светом

Всего за трое последних суток ремонтные бригады восстановили объекты, которые позволили присоединить к электросети около 60 тысяч абонентов.

Речь идет о жителях Днепропетровской и Донецкой областей.

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что во время последних ракетных и дроновых атак враг снова повредил украинские энергообъекты. Худшая ситуация со светом в Харькове, Одесской, Киевской и Хмельницкой областях.

В Укрэнерго добавили, что замерить потребление электроэнергии продолжат на следующей неделе согласно графику.

Фото: ДТЭК