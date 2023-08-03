ДТП з суддею, який збив насмерть нацгвардійця: досудове розслідування завершене

Смертельне ДТП за участю голови Макарівського райсуду Олексія Тандира у ніч 26 травня 2023 року. Фото: ДБР

Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування у справі смертельної ДТП, яку спричинив голова Макарівського районного суду Олексій Тандир. У ніч проти 26 травня 2023 року посадовець збив насмерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Чиновник був за кермом автомобіля Lexus у стані алкогольного спʼяніння. Він скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії, який перебував на блокпосту. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.

Суд обрав запобіжний захід затриманому — тримання під вартою без визначення застави, який продовжено до 26 серпня 2023 року.

На підставі зібраних доказів судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Смертельне ДТП за участю голови Макарівського райсуду Олексія Тандира у ніч 26 травня 2023 року. Фото: Київська міська прокуратура

Ми писали, що суддя перевищив швидкість у 20 разів. Тандир їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив під вартою суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту. В СІЗО чоловік залишиться до 26 серпня 2023 року без права внесення застави.