ДТП с судьей, который сбил насмерть нацгвардейца: досудебное расследование завершено

Смертельное ДТП с участием председателя Макаровского райсуда Алексея Тандыра в ночь на 26 мая 2023 года. Фото: ДБР

Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование по делу о смертельном ДТП, вызванном председателем Макаровского районного суда Алексеем Тандыром. В ночь на 26 мая 2023 года чиновник сбил насмерть нацгвардейца на блокпоста в Киеве.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Что сказало следствие

Чиновник находился за рулем автомобиля Lexus в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил наезд на находившегося на блокпосту военнослужащего Национальной гвардии. В результате ДТП нацгвардеец погиб на месте.

Суд принимал меру пресечения задержанному — содержание под стражей без определения залога, которое продлено до 26 августа 2023 года.

На основании собранных доказательств судье доложено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Смертельное ДТП с участием председателя Макаровского райсуда Алексея Тандыра в ночь на 26 мая 2023 года. Фото: Киевская городская прокуратура

Мы писали, что судья превысил скорость в 20 раз. Тандыр ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.

Напомним, Апелляционный суд Киева оставил под стражей судью Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпоста. В СИЗО мужчина останется до 26 августа 2023 без права внесения залога.