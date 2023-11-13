Народний депутат Олександр Дубінський. Фото: Facebook/Дубінський

Народний депутат України Олександр Дубінський прокоментував вручену йому підозру у держзраді. Його підозрюють у роботі на злочинну організацію, яку фінансує РФ.

На це Дубінський відреагував у своєму Telegram-каналі.

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За словами нардепа, вручена йому підозра в держзраді "повністю сфабрикована" і нібито заснована на брехні вищих посадових осіб.

"Вважаю, що ця справа — помста Єрмака-Зеленського за надані мною в НАБУ свідчення щодо причетності їх та низки інших вищих посадовців держави до діяльності Деркача і спроби легалізувати плівки з голосами Байдена-Порошенка через створення спеціальної слідчої комісії парламенту, яку ініціював голова фракції СН Давид Арахамія", — зазначив Дубінський.

Він також заявив, що готовий повідомити всі подробиці цієї справи журналістам українських та міжнародних видань, бо йому "нема чого приховувати та боятися".

Скриншот допису Дубінського

Скриншот допису Дубінського

Нагадаємо, що народному депутату України Олександру Дубінському повідомлено про підозру у державній зраді, яку він вчинив у складі злочинної організації, яку фінансує Російська Федерація. В злочині підозрюються також два співробітники російських спецслужб, колишній народний депутат України III-IX скликань та експрокурор.