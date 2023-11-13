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Дубінський прокоментував вручену йому підозру у держзраді

13 листопада 2023 17:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Дубінський прокоментував вручену йому підозру у держзраді
Народний депутат Олександр Дубінський. Фото: Facebook/Дубінський
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Народний депутат України Олександр Дубінський прокоментував вручену йому підозру у держзраді. Його підозрюють у роботі на злочинну організацію, яку фінансує РФ.

На це Дубінський відреагував у своєму Telegram-каналі.

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За словами нардепа, вручена йому підозра в держзраді "повністю сфабрикована" і нібито заснована на брехні вищих посадових осіб.

"Вважаю, що ця справа — помста Єрмака-Зеленського за надані мною в НАБУ свідчення щодо причетності їх та низки інших вищих посадовців держави до діяльності Деркача і спроби легалізувати плівки з голосами Байдена-Порошенка через створення спеціальної слідчої комісії парламенту, яку ініціював голова фракції СН Давид Арахамія", — зазначив Дубінський.

Він також заявив, що готовий повідомити всі подробиці цієї справи журналістам українських та міжнародних видань, бо йому "нема чого приховувати та боятися".

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Скриншот допису Дубінського
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Скриншот допису Дубінського

Нагадаємо, що народному депутату України Олександру Дубінському повідомлено про підозру у державній зраді, яку він вчинив у складі злочинної організації, яку фінансує Російська Федерація. В злочині підозрюються також два співробітники російських спецслужб, колишній народний депутат України III-IX скликань та експрокурор.

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