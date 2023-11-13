Дубинский прокомментировал врученное ему подозрение в госизмене

Народный депутат Александр Дубинский. Фото: РБК-Украина

Народный депутат Украины Александр Дубинский прокомментировал врученное ему подозрения в госизмене. Его подозревают в работе на преступную организацию, финансируемую РФ.

На это Дубинский отреагировал в своем Telegram-канале.

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По словам нардепа, врученное ему подозрение в госизмене "полностью сфабриковано" и якобы основано на лжи высших должностных лиц.

"Считаю, что это дело — месть Ермака-Зеленского за предоставленные мной в НАБУ свидетельства о причастности их и ряда других высших должностных лиц государства к деятельности Деркача и попытки легализовать пленки с голосами Байдена-Порошенко через создание специальной следственной комиссии парламента, которую инициировал глава фракции СН Давид Арахамия", — отметил Дубинский.

Он также заявил, что готов сообщить все подробности этого дела журналистам украинских и международных изданий, потому что ему "нечего скрывать и бояться".

Скриншот поста Дубинского

Скриншот поста Дубинского

Напомним, что народному депутату Украины Александру Дубинскому сообщено о подозрении в государственной измене, которое он совершил в составе преступной организации, финансируемой Российской Федерацией. В преступлении подозреваются также два сотрудника российских спецслужб, бывший народный депутат Украины III-IX созывов и экс-прокурор.