Дубінський заявив, що готовий підтримати Коломойського в суді
Як відомо, 2 вересня суд обрав олігарху Ігорю Коломойському запобійжний захід — його повезли до СІЗО. Однак не всіх політиків такі новини обнадіюють. Так, одіозний народний депутат Олександр Дубінський заявив, що готовий підтримати олігарха у суді.
Такий допис він опублікував на сторінці у Facebook.
Як Дубінський підтримав Коломойського
Народний депутат Верховної ради Олександр Дубінський заявив, що олігарх Ігор Коломойський зробив чимало для багатьох політиків та медійних персон.
"Ігор Коломойський привів у бізнес, у тому числі медійний, і політику дуже багато людей. Без його підтримки, порад та дружнього плеча ці люди навряд чи досягли б свого нинішнього становища. У тому числі, до речі, і Зеленський. У зв'язку з цим мені зовсім дивно спостерігати, як більшість цих людей (крім Зеленського, з яким давно все зрозуміло) сьогодні в кращому разі вдають, що не знайомі з Коломойським", — йдеться у дописі нардепа.
Водночас Дубінський наголосив, що він сам готовий відкрито підтримувати олігарха.
"Зі свого боку, можу відкрито заявити про готовність підтримати Ігоря Коломойського у суді, та за необхідності виступити поручителем", — заявив він.
Також він додав, що арешт Коломойського — лише політична гра.
"Думаю, люди, які добре його знають і зберегли совість, вчинять аналогічно. Особливо враховуючи явну політизованість і самого процесу і моменту, в якому він відбувається: багатомільярдні розкрадання влади на армії потрібно чимось чи, як у даному випадку, кимось, перекривати", — написав політик.
Нагадаємо, СБУ вручила підозру Ігорю Коломойському.
Також стало відомо, що Коломойський не буде вносити 509 мільйонів гривень застави.
Водночас після арешту Коломойського Зеленський подякував правоохоронцям за рішучість.