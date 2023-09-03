Дубінський заявив, що готовий підтримати Коломойського в суді

Народний депутат ВР Олександр Дубінський. Фото: wikimedia.com

Як відомо, 2 вересня суд обрав олігарху Ігорю Коломойському запобійжний захід — його повезли до СІЗО. Однак не всіх політиків такі новини обнадіюють. Так, одіозний народний депутат Олександр Дубінський заявив, що готовий підтримати олігарха у суді.

Такий допис він опублікував на сторінці у Facebook.

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Народний депутат Верховної ради Олександр Дубінський заявив, що олігарх Ігор Коломойський зробив чимало для багатьох політиків та медійних персон.

"Ігор Коломойський привів у бізнес, у тому числі медійний, і політику дуже багато людей. Без його підтримки, порад та дружнього плеча ці люди навряд чи досягли б свого нинішнього становища. У тому числі, до речі, і Зеленський. У зв'язку з цим мені зовсім дивно спостерігати, як більшість цих людей (крім Зеленського, з яким давно все зрозуміло) сьогодні в кращому разі вдають, що не знайомі з Коломойським", — йдеться у дописі нардепа.

Водночас Дубінський наголосив, що він сам готовий відкрито підтримувати олігарха.

"Зі свого боку, можу відкрито заявити про готовність підтримати Ігоря Коломойського у суді, та за необхідності виступити поручителем", — заявив він.

Також він додав, що арешт Коломойського — лише політична гра.

"Думаю, люди, які добре його знають і зберегли совість, вчинять аналогічно. Особливо враховуючи явну політизованість і самого процесу і моменту, в якому він відбувається: багатомільярдні розкрадання влади на армії потрібно чимось чи, як у даному випадку, кимось, перекривати", — написав політик.

Скриншот повідомлення Олександра Дубінського

Нагадаємо, СБУ вручила підозру Ігорю Коломойському.

Також стало відомо, що Коломойський не буде вносити 509 мільйонів гривень застави.

Водночас після арешту Коломойського Зеленський подякував правоохоронцям за рішучість.