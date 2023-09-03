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Дубинский заявил, что готов поддержать Коломойского в суде

3 сентября 2023 15:05
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Дубинский заявил, что готов поддержать Коломойского в суде
Народный депутат ВР Александр Дубинский. Фото: wikimedia.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Как известно, 2 сентября суд избрал олигарху Игорю Коломойскому меру пресечения — его повезли в СИЗО. Однако не всех политиков такие новости обнадеживают. Так, одиозный народный депутат Александр Дубинский заявил, что готов поддержать олигарха в суде.

Такое сообщение он опубликовал на странице в Facebook.

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Как Дубинский поддержал Коломойского

Народный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что олигарх Игорь Коломойский сделал немало для многих политиков и медийных персон.

"Игорь Коломойский привел в бизнес, в том числе медийный, и политику очень много людей. Без его поддержки, советов и дружеского плеча эти люди вряд ли достигли бы своего нынешнего положения. В том числе, кстати, и Зеленский. В связи с этим мне очень странно наблюдать, как большинство этих людей (кроме Зеленского, с которым давно все понятно) сегодня в лучшем случае делают вид, что не знакомы с Коломойским", — говорится в сообщении нардепа.

В то же время Дубинский подчеркнул, что он готов открыто поддерживать олигарха.

"Со своей стороны, могу открыто заявить о готовности поддержать Игоря Коломойского в суде и при необходимости выступить поручителем", — заявил он.

Также он добавил, что арест Коломойского —только политическая игра.

"Думаю, хорошо знающие и сохранившие совесть люди поступят аналогично. Особенно учитывая явную политизированность и самого процесса и момента, в котором он происходит: многомиллиардные хищения власти на армии нужно чем-то или, как в данном случае, кем-то, перекрывать", — написал политик.

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Скриншот сообщения Александра Дубинского

Напомним, СБУ вручила подозрение Игорю Коломойскому.

Также стало известно, что Коломойский не будет вносить 509 миллионов гривен залога.

В то же время после ареста Коломойского Зеленский поблагодарил правоохранителей за решительность.

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