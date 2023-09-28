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Двоє педагогів з України ввійшли до рейтингу 50 найкращих вчителів світу

28 вересня 2023 05:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Двоє педагогів з України ввійшли до рейтингу 50 найкращих вчителів світу
Вчителька займається уроками з дітьми. Фото: м
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські педагоги Артур Пройдаков та Людмила Таболіна ввійшли до списку 50 найкращих вчителів 2023 року за версією Global Teacher Prize. Обидвоє освітян є призерами Global Teacher Prize Ukraine.

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

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Артур Пройдаков — переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 року. Вчитель української мови та літератури. Народився в Кадіївці Луганської області, 2014 року виїхав через окупацію.

Артур Пройдаков. Фото: Global Teacher Prize

Створив курс української літератури в межах проєкту "Всеукраїнська школа онлайн", а під час повномасштабної війни — онлайн-курс "Розмовляй" для охочих вивчити українську мову.

За словами Артура, рейтинг не вплине на його життя, і він продовжить свою роботу. Своєю чергою чоловік дав пораду іншим педагогам.

"Спробуйте перетворити кожен урок у захопливий процес. Від вашої співпраці з дітьми залежить майбутнє нашої держави. Не бійтеся відповідальності. Не бійтеся взаємодіяти з учнями та ученицями. Ми маємо нагоду виконувати свою роботу тут, допоки нас оберігають на передовій захисники й захисниці. То виконуймо нашу роботу настільки якісно, наскільки це можливо", — зазначив він.

Людмила Таболіна — призерка премії Global Teacher Prize Ukraine 2019 року. Також викладає українську мову та літературу. 

Людмила Таболіна
Людмила Таболіна. Фото: Global Teacher Prize

На початку повномасштабної війни жінка працювала в одній зі шкіл Харкова. Упродовж чотирьох місяців пішки йшла 11 км до школи, оскільки транспорт у місті не ходив. У час активних обстрілів міста, школа стала притулком для людей, які втратили своє житло.

Сьогодні Людмила вчителює в Києві.

"Свої емоції зараз я можу описати одним словом — відданість. Відданість собі, освіті, вчителям та Україні. Моя місія — аби Україна не стала одним з рядків у стрічці новин світу. Я буду продовжувати пишатися нашими освітянами та популяризувати наші освітні підходи, де б я не була", — сказала вона.

Нагадаємо, що в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.

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