Двое педагогов из Украины вошли в рейтинг 50 лучших учителей мира
Украинские педагоги Артур Пройдаков и Людмила Таболина вошли в список 50 лучших учителей 2023 года по версии Global Teacher Prize. Оба педагога являются призерами Global Teacher Prize Ukraine.
Об этом сообщается на сайте конкурса.
Украинские учителя попали в рейтинг 50 лучших учителей 2023 года
Артур Пройдаков — победитель Global Teacher Prize Ukraine в 2021 году. Учитель украинского языка и литературы. Родился в Кадеевке Луганской области, в 2014 году уехал из-за оккупации.
Создал курс украинской литературы в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн", а во время полномасштабной войны — онлайн-курс "Разговаривай" для желающих выучить украинский язык.
По словам Артура, рейтинг не отразится на его жизни, и он продолжит свою работу. В свою очередь мужчина дал совет другим педагогам.
"Попытайтесь превратить каждый урок в увлекательный процесс. От вашего сотрудничества с детьми зависит будущее нашего государства. Не бойтесь ответственности. Не бойтесь взаимодействовать с учениками и ученицами. Мы имеем возможность выполнять свою работу здесь, пока нас оберегают на передовой защитники и защитницы. Так давайте выполнять нашу работу настолько качественно, как это возможно", — отметил он.
Людмила Таболина — призер премии Global Teacher Prize Ukraine 2019 года. Также преподает украинский язык и литературу.
В начале полномасштабной войны женщина работала в одной из школ Харькова. В течение четырех месяцев пешком шла 11 км в школу, поскольку транспорт в городе не ходил. Во время активных обстрелов города школа стала убежищем для людей, потерявших свое жилье.
Сегодня Людмила учительствует в Киеве.
"Свои эмоции сейчас я могу описать одним словом — преданность. Преданность себе, образованию, учителям и Украине. Моя миссия — чтобы Украина не стала одной из строк в ленте новостей мира. Я буду продолжать гордиться нашими педагогами и популяризировать наши образовательные подходы, где бы я не была", — сказала она.
Напомним, что в Украине осенью следующего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, упразднив ряд мелких надбавок.