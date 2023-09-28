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Двое педагогов из Украины вошли в рейтинг 50 лучших учителей мира

28 сентября 2023 05:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Двое педагогов из Украины вошли в рейтинг 50 лучших учителей мира
Учительница занимается уроками с детьми. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские педагоги Артур Пройдаков и Людмила Таболина вошли в список 50 лучших учителей 2023 года по версии Global Teacher Prize. Оба педагога являются призерами Global Teacher Prize Ukraine.

Об этом сообщается на сайте конкурса.

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Артур Пройдаков — победитель Global Teacher Prize Ukraine в 2021 году. Учитель украинского языка и литературы. Родился в Кадеевке Луганской области, в 2014 году уехал из-за оккупации.

Артур Пройдаков. Фото: Global Teacher Prize

Создал курс украинской литературы в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн", а во время полномасштабной войны — онлайн-курс "Разговаривай" для желающих выучить украинский язык.

По словам Артура, рейтинг не отразится на его жизни, и он продолжит свою работу. В свою очередь мужчина дал совет другим педагогам.

"Попытайтесь превратить каждый урок в увлекательный процесс. От вашего сотрудничества с детьми зависит будущее нашего государства. Не бойтесь ответственности. Не бойтесь взаимодействовать с учениками и ученицами. Мы имеем возможность выполнять свою работу здесь, пока нас оберегают на передовой защитники и защитницы. Так давайте выполнять нашу работу настолько качественно, как это возможно", — отметил он.

Людмила Таболина — призер премии Global Teacher Prize Ukraine 2019 года. Также преподает украинский язык и литературу.

Людмила Таболина
Людмила Таболина. Фото: Global Teacher Prize

В начале полномасштабной войны женщина работала в одной из школ Харькова. В течение четырех месяцев пешком шла 11 км в школу, поскольку транспорт в городе не ходил. Во время активных обстрелов города школа стала убежищем для людей, потерявших свое жилье.

Сегодня Людмила учительствует в Киеве.

"Свои эмоции сейчас я могу описать одним словом — преданность. Преданность себе, образованию, учителям и Украине. Моя миссия — чтобы Украина не стала одной из строк в ленте новостей мира. Я буду продолжать гордиться нашими педагогами и популяризировать наши образовательные подходы, где бы я не была", — сказала она.

Напомним, что в Украине осенью следующего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, упразднив ряд мелких надбавок.

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