Двоє загиблих і п’ятеро поранених: правоохоронці показали наслідки вчорашніх обстрілів Донеччини
Внаслідок обстрілів Донеччини 4 березня загинули дві жінки. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
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Подробиці
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 4 березня 2023 року окупаційні війська РФ зі ствольної артилерії обстріляли м. Бахмут, м. Торецьк, м. Часів Яр, м. Курахове та с. Ласточкіне Очеретинської ОТГ.
Внаслідок атак загинули 41 та 67-річні мешканки Бахмута. Ще п’ятеро громадян, серед яких 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеню тяжкості. У прокуратурі повідомили, що усі постраждалі доставлені до лікарень.
Також повідомляється, що руйнувань зазнали приватні домоволодіння і господарські споруди.
Нагадаємо, як повідомив раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, двоє жителів міста Бахмут загинули внаслідок ворожих обстрілів вчора, 4 березня.
Також раніше у мережі показали, який вигляд має розбомблена армією рф Мар’їнка.