Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Двоє загиблих і п’ятеро поранених: правоохоронці показали наслідки вчорашніх обстрілів Донеччини arrow

Двоє загиблих і п’ятеро поранених: правоохоронці показали наслідки вчорашніх обстрілів Донеччини

5 березня 2023 11:43
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Наслідки обстрілів Донеччини
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Внаслідок обстрілів Донеччини 4 березня загинули дві жінки. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора

Читайте також:

Подробиці

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України). 

Обстріли Донецької області 4 березня 2023

Обстріли Донецької області 4 березня 2023

За даними слідства, 4 березня 2023 року окупаційні війська РФ зі ствольної артилерії обстріляли м. Бахмут, м. Торецьк, м. Часів  Яр, м. Курахове та с. Ласточкіне Очеретинської ОТГ. 

Обстріли Донецької області 4 березня 2023

Обстріли Донецької області 4 березня 2023

Внаслідок атак загинули 41 та 67-річні мешканки Бахмута. Ще п’ятеро громадян, серед яких 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеню тяжкості. У прокуратурі повідомили, що усі постраждалі доставлені до лікарень.

Обстріли Донецької області 4 березня 2023

Обстріли Донецької області 4 березня 2023

Також повідомляється, що руйнувань зазнали приватні домоволодіння і господарські споруди. 

Обстріли Донецької області 4 березня 2023

Нагадаємо, як повідомив раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, двоє жителів міста Бахмут загинули внаслідок ворожих обстрілів вчора, 4 березня. 

Також раніше у мережі показали, який вигляд має розбомблена армією рф Мар’їнка

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

12:18 В ООН досягли історичної угоди про захист океанів

Новина з фото

12:14 З кров‘ю та вогнем: як штучний інтелект бачить диктатора путіна та його посіпак

12:04 Буданов спрогнозував, коли російська економіка втратить здатність забезпечувати війну

12:01 Холодні батареї: у квартирах одеситів сьогодні буде зябко

11:31 Одеса зі світлом: від вівторка в регіоні нема відключень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:18 В Укренерго попередили про можливі відключення світла: з чим це пов'язано

11:02 Боксер Ломаченко потрапив у черговий скандал: обійнявся з "другом Кадирова"

Новина з відео

10:52 До Польщі прибула велика кількість американської військової техніки: оприлюднено відео

10:36 В Ірані масово отруюють дівчат у школах, люди вийшли на протести

10:25 Загроза ракетних ударів: у Чорному морі 4 ворожих ракетоносії

Новина з відео

10:52 До Польщі прибула велика кількість американської військової техніки: оприлюднено відео

Новина з відео

09:09 У Бангладеш стався потужний вибух на кисневому заводі: є загиблі

Новина з відео

08:50 Удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 13

Новина з відео

08:35 Тренер збірної України Руслан Ротань про Олімпійські ігри-2024: "Будемо прагнути цього"

Новина з відео

07:06 Невеликий сніг із дощем та пориви вітру: синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:05 Торжество православ'я 2023: які суворі заборони існують в першу неділю Великоднього посту

Новина з відео

23:59 "Ми — нація людей": французька акторка Єва Грін закликала ще більше підтримувати Україну

Новина з відео

23:45 Божевільний камбек "Арсенала" проти "Борнмута": Зінченко серед кращих за оцінкою

Новина з відео

23:17 Жителі столиці почули вибухи: однак це просто зміна погоди

Новина з відео

23:00 Поразка "Динамо", втрата очок лідера "Дніпро-1" та перемога "Чорноморця" на виїзді

Ексклюзив

08:00Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини розвідки

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

08:002023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні

Новина з фото

19:49Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:40Куди варто інвестувати українцям під час війни

18:45Півфінал-відповідь Кубка Іспанії: чому "Реал" обіграє "Барселону"

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

18:00"Ляпас росії": соловйов, захарова та скабєєва не припиняють істерики через "українську ДРГ" на Брянщині

Ексклюзив

17:00Під Бахмутом загинув український пілот: яким був захисник неба Віктор Волинець

Актуальне по темі

None 5 Березень 12:18

В ООН досягли історичної угоди про захист океанів

None 5 Березень 12:14

З кров‘ю та вогнем: як штучний інтелект бачить диктатора путіна та його посіпак

None 5 Березень 12:04

Буданов спрогнозував, коли російська економіка втратить здатність забезпечувати війну

None 5 Березень 12:01

Холодні батареї: у квартирах одеситів сьогодні буде зябко

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB