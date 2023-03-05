Двое погибших и пятеро раненых: правоохранители показали последствия вчерашних обстрелов Донетчины
В результате обстрелов Донетчины 4 марта погибли две женщины. Правоохранители возбудили уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 4 марта 2023 года оккупационные войска рф из ствольной артиллерии обстреляли г. Бахмут, г. Торецк, г. Часов Яр, г. Курахово и с. Ласточкино Очеретинской ОТГ.
В результате атак погибли 41- и 67-летние жители Бахмута. Еще пятеро граждан, среди которых 17-летний юноша, получили ранения разной степени тяжести. В прокуратуре сообщили, что все пострадавшие доставлены в больницы.
Также сообщается, что разрушения получили частные домовладения и хозяйственные постройки.
Напомним, как сообщил ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, двое жителей города Бахмут погибли в результате вражеских обстрелов вчера, 4 марта.
Также ранее в сети показали, как выглядит разбомбленная армией россии Марьинка.