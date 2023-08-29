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Ексголова СБУ Баканов відкрив ФОП: що це за бізнес

29 серпня 2023 16:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ексголова СБУ Баканов відкрив ФОП: що це за бізнес
Ексголова СБУ Іван Баканов. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов у квітні 2023 року відкрив ФОП. Тепер  головним напрямом діяльності експосадовця є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Про це йдеться в розслідуванні "Громадського" "Контора": таємниці Івана Баканова".

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Якою діяльністю зараз займається Баканов

Також Баканов може займатися науковою та технічною діяльністю, консультуванням з питань комерційної діяльності, рекламою, дослідженням громадської думки, бухгалтерським обліком і аудитом.

Також ексочільник СБУ може надавати правові послуги, оскільки 27 червня він отримав адвокатське свідоцтво.

За даними журналістів hromadske, після звільнення з посади очільника СБУ 18 липня 2022 року Іван Баканов продовжує мешкати у своєму будинку в передмісті Києва, а вільний час присвячує грі у футбол. Тренується ексочільник СБУ у футбольному комплексі "Динамо".

На телефонні дзвінки та повідомлення журналістів "Громадського" експосадовець не відповів.

Звільнення Баканова з СБУ

Зазначимо, Івана Баканова звільнили влітку 2022 року на підставі 47-ї статті дисциплінарного статуту — "невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків".

Утім, Державне бюро розслідувань не розслідує жодної справи щодо Баканова, а результати внутрішньої перевірки його дій є засекреченими.

Раніше ми розповідали, колишній керівник Служби безпеки України Іван Баканов тепер адвокат. Він отримав свідоцтво від Ради адвокатів Полтавської області.

Нагадуємо, що ексголова СБУ Іван Баканов вперше прокоментував свою відставку. У неділю, 17 липня, його від виконання обов'язків відсторонив президент Володимир Зеленський.

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