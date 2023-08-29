Ексголова СБУ Баканов відкрив ФОП: що це за бізнес
Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов у квітні 2023 року відкрив ФОП. Тепер головним напрямом діяльності експосадовця є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Про це йдеться в розслідуванні "Громадського" "Контора": таємниці Івана Баканова".
Якою діяльністю зараз займається Баканов
Також Баканов може займатися науковою та технічною діяльністю, консультуванням з питань комерційної діяльності, рекламою, дослідженням громадської думки, бухгалтерським обліком і аудитом.
Також ексочільник СБУ може надавати правові послуги, оскільки 27 червня він отримав адвокатське свідоцтво.
За даними журналістів hromadske, після звільнення з посади очільника СБУ 18 липня 2022 року Іван Баканов продовжує мешкати у своєму будинку в передмісті Києва, а вільний час присвячує грі у футбол. Тренується ексочільник СБУ у футбольному комплексі "Динамо".
На телефонні дзвінки та повідомлення журналістів "Громадського" експосадовець не відповів.
Звільнення Баканова з СБУ
Зазначимо, Івана Баканова звільнили влітку 2022 року на підставі 47-ї статті дисциплінарного статуту — "невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків".
Утім, Державне бюро розслідувань не розслідує жодної справи щодо Баканова, а результати внутрішньої перевірки його дій є засекреченими.
Раніше ми розповідали, колишній керівник Служби безпеки України Іван Баканов тепер адвокат. Він отримав свідоцтво від Ради адвокатів Полтавської області.
Нагадуємо, що ексголова СБУ Іван Баканов вперше прокоментував свою відставку. У неділю, 17 липня, його від виконання обов'язків відсторонив президент Володимир Зеленський.