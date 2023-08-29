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Эксглава СБУ Баканов открыл ФЛП: что это за бизнес

29 августа 2023 16:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Эксглава СБУ Баканов открыл ФЛП: что это за бизнес
Эксглава СБУ Иван Баканов. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в апреле 2023 года открыл ФЛП. Теперь главным направлением деятельности экс-чиновника является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Об этом говорится в расследовании "Громадського" "Контора": тайны Ивана Баканова".

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Также Баканов может заниматься научной и технической деятельностью, консультированием по коммерческой деятельности, рекламой, исследованием общественного мнения, бухгалтерским учетом и аудитом.

Также эксруководитель СБУ может оказывать правовые услуги, поскольку 27 июня он получил адвокатское свидетельство.

По данным журналистов hromadske, после освобождения от должности главы СБУ 18 июля 2022 года Иван Баканов продолжает проживать в своем доме в пригороде Киева, а свободное время посвящает игре в футбол. Тренируется эксглава СБУ в футбольном комплексе "Динамо".

На телефонные звонки и сообщения журналистов "Громадського" экс-чиновник не ответил.

Увольнение Баканова из СБУ

Отметим, Ивана Баканова уволили летом 2022 года на основании 47-й статьи дисциплинарного устава — "неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступления таких последствий".

Впрочем, Государственное бюро расследований не расследует ни одного дела в отношении Баканова, а результаты внутренней проверки его действий засекречены.

Ранее мы рассказывали, что бывший руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов теперь адвокат. Он получил свидетельство Совета адвокатов Полтавской области.

Напомним, что экспредседатель СБУ Иван Баканов впервые прокомментировал свою отставку. В воскресенье, 17 июля, его от исполнения обязанностей отстранил президент Владимир Зеленский.

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