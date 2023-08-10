Ексголові "Нафтогазу" Коболєву ще на два місяці продовжили запобіжний захід

Колишній голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Фото: скриншот з відео LIGA.net

Екскерівнику правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву ще на два місяці продовжили дію запобіжного заходу. Він повинен внести заставу сумою 230 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП.

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Обов'язки підозрюваного

Крім того, у суді не змінювали процесуальні обов’язки, які покладені на підозрюваного, а саме:

не виїжджати з Києва та області без дозволу детектива, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з визначеним колом свідків у справі;

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

"Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", — додали у повідомленні.

Реакція Коболєва

Своєю чергою Андрій Коболєв відреагував на рішення ВАКС та підвердив, що суд не скасував його обов'язків, як підозрюваного.

"Сьогодні ВАКС продовжив всі мої обовʼязки як підозрюваного, включно з носінням головної відзнаки від Держави за минулі перемоги — браслетом, ще на 2 місяці. В трансляції засідання було відмовлено, через "недоведеність широкого суспільного інтересу до справи Стокгольмських бонусів". Відсутність "широкого суспільного інтересу" була обґрунтована відсутністю запитів від преси. Результати допитів незалежних членів Наглядової ради стороною обвинувачення знову НЕ були представлені. Розумних пояснень цьому факту надано НЕ було", — написав він.

Скриншот допису

Що відомо про справу

В січні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогаз України" Андрію Коболєву. Його підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти "Газпрому".

Слідство встановило, що очільник компанії у 2014-2021 роках в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд зобов’язав ексголову правління Нафтогазу Андрія Коболєва, якого підозрюють у незаконному отриманні премії, носити електронний браслет та залишив заставу в 229 мільйонів гривень. Водночас суд не підтримав клопотання прокуратури про взяття Коболєва під арешт.