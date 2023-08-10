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Экспредседателю "Нафтогаза" Коболеву еще на два месяца продлили меру пресечения

10 августа 2023 11:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Экспредседателю "Нафтогаза" Коболеву еще на два месяца продлили меру пресечения
Бывший глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. Фото: скриншот с видео LIGA.net
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Бывшему руководителю правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву еще на два месяца продлили действие меры пресечения. Он должен внести залог в размере 230 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Обязанности подозреваемого

Кроме того, в суде не меняли процессуальные обязанности, возложенные на подозреваемого, а именно:

  • не выезжать из Киева и области без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • воздерживаться от общения с определенным кругом свидетелей по делу;
  • сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;
  • носить электронное средство контроля.

"В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", — добавили в сообщении.

Реакция Коболева

В свою очередь Андрей Коболев отреагировал на решение ВАКС и подтвердил, что суд не отменил его обязанностей, как подозреваемого. 

"Сегодня ВАКС продлил все мои обязанности как подозреваемого, включая ношение главной награды от государства за прошлые победы — браслетом, еще на 2 месяца. В трансляции заседания было отказано, из-за "недоказанности широкого общественного интереса к делу Стокгольмских бонусов". Отсутствие "широкого общественного интереса" было обосновано отсутствием запросов от прессы. Результаты допросов независимых членов Наблюдательного совета стороной обвинения снова НЕ были представлены. Разумных объяснений этому факту предоставлено НЕ было", — написал он.

Скриншот сообщения

Что известно о деле

В январе 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю "Нафтогаза Украины" Андрею Коболеву. Его подозревают в завладении в 2018 году более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против "Газпрома".

Следствие установило, что глава компании в 2014-2021 годах в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент 10 млн долл. США) за экстраординарные достижения.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд обязал экспредседателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении премии, носить электронный браслет и оставил залог в 229 миллионов гривен. В то же время, суд не поддержал ходатайство прокуратуры о взятии Коболева под арест.

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