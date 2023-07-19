Ексочільник СБУ Баканов став адвокатом у Полтавській області

Колишній голова СБУ Іван Баканов. Фото: СБУ

Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов став адвокатом у Полтавській області. Він вже отримав свідоцтво від Ради адвокатів.

Про це повідомив керівник обласної Ради адвокатів Володимир Скукіс для видання "Полтавщина".

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Нове місце роботи Баканов визначав самостійно на підставі договору оренди нерухомості в Полтавській області. Ексочільник СБУ вже склав іспити, пройшов стажування та склав присягу адвоката.

Свідоцтво від Ради адвокатів Полтавської області (№ 4224) він отримав 27 червня 2023 року.

Свідоцтво адвоката Баканова. Фото: Національна асоціація адвокатів України

"27 червня Іван Баканов отримав таке свідоцтво. Перед цим він пройшов належну процедуру: склав іспити в кваліфікаційно-дисциплінарній комісії, пройшов 6-місячне стажування не за місцем проживання, отримав посвідчення та склав присягу. Через кілька тижнів він був внесений у Реєстр адвокатів України. Окремі ЗМІ написали, що 27-го числа його не було в Полтаві, але це не так, він був, я бачив його особисто та мав із ним неодноразове спілкування", — розповів Скукіс.

Нагадаємо, 19 липня 2022 року Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади очільника Служби безпеки України. Таке рішення підтримали 265 народних депутатів.