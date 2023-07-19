Ексочільник СБУ Баканов став адвокатом у Полтавській області
Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов став адвокатом у Полтавській області. Він вже отримав свідоцтво від Ради адвокатів.
Про це повідомив керівник обласної Ради адвокатів Володимир Скукіс для видання "Полтавщина".
Баканов працевлаштувався адвокатом
Нове місце роботи Баканов визначав самостійно на підставі договору оренди нерухомості в Полтавській області. Ексочільник СБУ вже склав іспити, пройшов стажування та склав присягу адвоката.
Свідоцтво від Ради адвокатів Полтавської області (№ 4224) він отримав 27 червня 2023 року.
"27 червня Іван Баканов отримав таке свідоцтво. Перед цим він пройшов належну процедуру: склав іспити в кваліфікаційно-дисциплінарній комісії, пройшов 6-місячне стажування не за місцем проживання, отримав посвідчення та склав присягу. Через кілька тижнів він був внесений у Реєстр адвокатів України. Окремі ЗМІ написали, що 27-го числа його не було в Полтаві, але це не так, він був, я бачив його особисто та мав із ним неодноразове спілкування", — розповів Скукіс.
Нагадаємо, 19 липня 2022 року Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади очільника Служби безпеки України. Таке рішення підтримали 265 народних депутатів.