Экс-глава СБУ Баканов стал адвокатом в Полтавской области
Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов стал адвокатом в Полтавской области. Он уже получил свидетельство от Совета адвокатов.
Об этом сообщил руководитель областного Совета адвокатов Владимир Скукис для издания "Полтавщина".
Баканов трудоустроился адвокатом
Новое место работы Баканов определял самостоятельно из договора аренды недвижимости в Полтавской области. Экс-глава СБУ уже сдал экзамены, прошел стажировку и принял присягу адвоката.
Свидетельство от Совета адвокатов Полтавской области (№4224) он получил 27 июня 2023 года.
"27 июня Иван Баканов получил такое свидетельство. Перед этим он прошел надлежащую процедуру: сдал экзамены в квалификационно-дисциплинарной комиссии, прошел 6-месячную стажировку не по месту жительства, получил удостоверение и принял присягу. Через несколько недель он был внесен в Реестр адвокатов Украины. Отдельные СМИ написали, что 27-го числа его не было в Полтаве, но это не так, он был, я видел его лично и имел с ним неоднократное общение", — рассказал Скукис.
Напомним, 19 июля 2022 года Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Такое решение было поддержано 265 народными депутатами.