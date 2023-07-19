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Экс-глава СБУ Баканов стал адвокатом в Полтавской области

19 июля 2023 19:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Экс-глава СБУ Баканов стал адвокатом в Полтавской области
Бывший глава СБУ Иван Баканов. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов стал адвокатом в Полтавской области. Он уже получил свидетельство от Совета адвокатов.

Об этом сообщил руководитель областного Совета адвокатов Владимир Скукис для издания "Полтавщина".

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Новое место работы Баканов определял самостоятельно из договора аренды недвижимости в Полтавской области. Экс-глава СБУ уже сдал экзамены, прошел стажировку и принял присягу адвоката.

Свидетельство от Совета адвокатов Полтавской области (№4224) он получил 27 июня 2023 года.

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Свидетельство адвоката Баканова. Фото: Национальная ассоциация адвокатов Украины

"27 июня Иван Баканов получил такое свидетельство. Перед этим он прошел надлежащую процедуру: сдал экзамены в квалификационно-дисциплинарной комиссии, прошел 6-месячную стажировку не по месту жительства, получил удостоверение и принял присягу. Через несколько недель он был внесен в Реестр адвокатов Украины. Отдельные СМИ написали, что 27-го числа его не было в Полтаве, но это не так, он был, я видел его лично и имел с ним неоднократное общение", — рассказал Скукис.

Напомним, 19 июля 2022 года Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Такое решение было поддержано 265 народными депутатами.

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