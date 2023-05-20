Експерти МОЗ купили собі Toyota Camry на чверть дорожче, ніж КМДА

Автомобіль Toyota Camry, який придбали МОЗ. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 15 травня, державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України замовило фірмі "ВіДі Автострада" легковий автомобіль Toyota Camry. Вартістю якого на чверть більше, ніж купували в Київській міській державній адміністрації.

Про це повідомляється у системі Прозорро.

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Зазначається, що до червня 2023 року в Україну поставлять чорний гібридний автомобіль Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT у найнижчій комплектації Elegance+ останнього року випуску. В салоні машина у комплектації Elegance+ без додаткових опцій коштує 1,43 млн грн. Однак обрані функції автівки включають:

фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира

подушки безпеки для колін водія

передні та задні захисні шторки

різні системи безпеки

круїз-контроль

клімат-контроль

іонізатор

систему допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними та графічними підказками

передні та задні кутові сенсори паркування

підігрів задніх сидінь

комплект зимової гуми

тонуванням трьох стекол.

Державна організація за результатами тендеру отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Водночас проходить закупівля таких же автомобілів для Київської міськдержадміністрації. КМДА планує придбати 17 автомобілів Toyota Camry 2.5 8 A/T comfort по ціні 1,18 млн грн. Ці машини з бензиновим двигуном, тому вони на 25% дешевші від гібридної Тойоти, які купили для експертів МОЗу.

Нагадаємо, що виробників шин змушують створити нові гуми для автомобілів. Останнім часом звертається увага на забруднення довкілля від викидів, яке має різко зрости з появою електромобілів і загрожує підірвати екологічність цих автомобілів.

Кількість користувачів електромобілів в Україні стрімко збільшуються. За словами експерта, перехід на екологічний транспорт гальмується тим, що на сьогодні в Україні немає розвиненої системи зарядних станцій для автівок.