Эксперты Минздрава купили себе Toyota Camry на четверть дороже, чем КГГА
В понедельник, 15 мая, государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины заказал фирме "ВиДи Автострада" легковой автомобиль Toyota Camry. Стоимость которого на четверть больше, чем покупали в Киевской городской государственной администрации.
Об этом сообщается в системе Прозорро.
Минздрав приобрел автомобиль
Отмечается, что до июня 2023 года в Украину будет поставлен черный гибридный автомобиль Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT в самой низкой комплектации Elegance+ последнего года выпуска. В салоне машина в комплектации Elegance+ без дополнительных опций стоит 1,43 млн. грн. Однако выбранные функции автомобиля включают:
- фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- подушки безопасности для колен водителя
- передние и задние защитные шторки
- разные системы безопасности
- круиз-контроль
- климат-контроль
- ионизатор
- систему помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими и графическими подсказками
- передние и задние угловые сенсоры парковки
- подогрев задних сидений
- комплект зимней резины
- тонировкой трех стекол.
Государственная организация по результатам тендера получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.
В то же время, проходит закупка таких же автомобилей для Киевской горгосадминистрации. КГГА планирует приобрести 17 автомобилей Toyota Camry 2.5 8 A/T comfort по цене 1,18 млн. грн. Эти машины с бензиновым двигателем, поэтому они на 25% дешевле гибридной Toyota, которые купили для экспертов Минздрава.
Напомним, что производители шин заставляют создать новые резины для автомобилей. В последнее время обращается внимание на загрязнение окружающей среды от выбросов, которое должно резко возрасти с появлением электромобилей и грозит взорвать экологичность этих автомобилей.
Число пользователей электромобилей в Украине стремительно увеличивается. По словам эксперта, переход на экологический транспорт тормозится тем, что на сегодняшний день в Украине нет развитой системы зарядных станций для автомобилей.