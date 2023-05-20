Эксперты Минздрава купили себе Toyota Camry на четверть дороже, чем КГГА

Автомобиль Toyota Camry, который приобрели Минздрав. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 15 мая, государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины заказал фирме "ВиДи Автострада" легковой автомобиль Toyota Camry. Стоимость которого на четверть больше, чем покупали в Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщается в системе Прозорро.

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Отмечается, что до июня 2023 года в Украину будет поставлен черный гибридный автомобиль Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT в самой низкой комплектации Elegance+ последнего года выпуска. В салоне машина в комплектации Elegance+ без дополнительных опций стоит 1,43 млн. грн. Однако выбранные функции автомобиля включают:

фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира

подушки безопасности для колен водителя

передние и задние защитные шторки

разные системы безопасности

круиз-контроль

климат-контроль

ионизатор

систему помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими и графическими подсказками

передние и задние угловые сенсоры парковки

подогрев задних сидений

комплект зимней резины

тонировкой трех стекол.

Государственная организация по результатам тендера получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

В то же время, проходит закупка таких же автомобилей для Киевской горгосадминистрации. КГГА планирует приобрести 17 автомобилей Toyota Camry 2.5 8 A/T comfort по цене 1,18 млн. грн. Эти машины с бензиновым двигателем, поэтому они на 25% дешевле гибридной Toyota, которые купили для экспертов Минздрава.

Напомним, что производители шин заставляют создать новые резины для автомобилей. В последнее время обращается внимание на загрязнение окружающей среды от выбросов, которое должно резко возрасти с появлением электромобилей и грозит взорвать экологичность этих автомобилей.

Число пользователей электромобилей в Украине стремительно увеличивается. По словам эксперта, переход на экологический транспорт тормозится тем, что на сегодняшний день в Украине нет развитой системы зарядных станций для автомобилей.