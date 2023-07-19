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Експосадовець Міноборони уникнув покарання за розголошення держтаємниці

19 липня 2023 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Експосадовець Міноборони уникнув покарання за розголошення держтаємниці
Міністерство оборони України. Фото: mil.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві колишнього спеціаліста управління розробок і закупівлі озброєння департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Валерія Міхєєва звільнили від покарання. Він вчинив розголошення державної таємниці. 

Про це повідомляє 368.media з посиланням на вирок Шевченківського райсуду.

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Звільнення від покарання

У 2018 році Міхєєв працював у Міноборони. Експосадовець мав доступ до державної таємниці. У квітні на виконання вказівки свого керівника, заступника начальника управління, він виготовив та надрукував специфікацію продукції, що поставляється за державним оборонним замовленням у заводу "Маяк". 

Однак державний допуск Міхєєв отримав наприкінці травня, тому він вчинив розголошення держтаємниці.

Адвокат експосадовця Міноборони заявив клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності через закінчення строку давності. Суд вирішив задовольнити його.

Нагадаємо, у Києві судитимуть керівника підприємства за поставку неякісних мастильних матеріалів для Міноборони на понад 12 млн грн. Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт.

Також ми писали, що під час процедурного нагляду Київської обласної прокуратури було висунуто звинувачення ексголові селищної ради Фастівського району Київської області. Чоловік виправдовував військову агресію РФ проти України.

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