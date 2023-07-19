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Экс-чиновник Минобороны избежал наказания за разглашение гостайны

19 июля 2023 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Экс-чиновник Минобороны избежал наказания за разглашение гостайны
Министерство обороны Украины. Фото: mil.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве бывшего специалиста управления разработок и закупки вооружения департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Валерия Михеева освободили от наказания. Он совершил разглашение государственной тайны.

Об этом сообщает 368.media со ссылкой на решение Шевченковского райсуда.

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Освобождение от наказания

В 2018 году Михеев работал в Минобороны. Экс-чиновник имел доступ к государственной тайне. В апреле на выполнение указания своего руководителя заместителя начальника управления он изготовил и опубликовал спецификацию продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу у завода "Маяк".

Однако государственный допуск Михеев получил в конце мая, поэтому он совершил разглашение гостайны.

Адвокат экс-чиновника Минобороны заявил ходатайство об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности из-за истечения срока давности. Суд решил удовлетворить его.

Напомним, в Киеве будут судить руководителя предприятия за поставку некачественных смазочных материалов для Минобороны более чем на 12 млн грн. Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт.

Также мы писали, что во время процедурного надзора Киевской областной прокуратуры было предъявлено обвинение экс-председателю поселкового совета Фастовского района Киевской области. Мужчина оправдывал военную агрессию РФ против Украины.

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