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Екстрадиція втікачів: Малюська розповів, кого повертатимуть в першу чергу

2 вересня 2023 23:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Екстрадиція втікачів: Малюська розповів, кого повертатимуть в першу чергу
Міністр юстиції Денис Малюська. Фото: Цензор. НЕТ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Верховна Рада готується ухвалити спеціальний законопроєкт, що забезпечуватиме деякий режим утримання для тих осіб, яких повертатимуться з іноземних країн до нашої держави під час війни. Завдяки цьому буде запущено процедуру повернення топкорупціонерів з України та тих, хто ховається від мобілізації. 

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в етері національного телемарафону.

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Він зазначив, що суди з інших країн не хочуть екстрадитувати підозрюваних через військові дії в Україні. Вони вимагають додаткових заходів безпеки для громадян нашої держави, які втекли з країни.

"У країнах Європи, де здебільшого перебувають наші топзлочинці, суди дуже обережно відносяться до питання екстрадиції, зокрема у зв'язку з тим, що у нас триває війна. Їхні адвокати наголошують на тому, що передавати в Україну, екстрадувати таких персонажів буде вкрай-вкрай небезпечно", — пояснив міністр.

Що для цього робить Україна

За його словами, Україна має план відповідних дій щодо реакції на це. 

"Зараз в Верховній Раді є спеціальний закон, який забезпечить окремий режим тримання для тих, кого екстрадують в війну, щоби забезпечити додаткові заходи їхньої безпеки... Після того, як ми адаптуємо, налаштуємо нашу систему на прийом екстрадованих під час війни, безумовно, показники поліпшаться", — наголосив Малюська.

Він зауважив, що для того, аби перевозити інші категорії осіб, до прикладу ухилянтів від призову, необхідно виконати декілька умов.

"Це, зокрема, така сама покараність за подібний злочин за кордоном, відповідно зібрання всіх необхідних доказів, які свідчать про вину тієї чи іншої особи, і після цього теоретично екстрадиція могла б бути можливою… Це вкрай-вкрай складна робота, кропітка юридично, тобто умовно завтра в величезному масштабі це імплементувати було б неможливо. Спочатку підуть топи, які вкрали найбільше, — їх ми спробуємо екстрадувати в першу чергу, а середня риба та інші персонажі підуть пізніше трішки", — додав міністр.

Нагадаємо, раніше Малюська заявив, що в Україні є потреба у будівництві нових в'язниць. Умови у в'язницях та слідчих ізоляторах України наразі не відповідають європейським стандартам.

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