Экстрадиция беглецов: Малюська рассказал, кого будут возвращать в первую очередь

Министр юстиции Денис Малюська. Фото: Цензор. НЕТ

Верховная Рада готовится принять специальный законопроект, обеспечивающий некоторый режим содержания для тех лиц, которые будут возвращаться из иностранных стран в наше государство во время войны. Благодаря этому будет запущена процедура возвращения топкоррупционеров из Украины и тех, кто уклоняется от мобилизации.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире национального телемарафона.

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Он отметил, что суды из других стран не хотят экстрадировать подозреваемых из-за военных действий в Украине. Они требуют дополнительных мер безопасности для граждан нашего государства, бежавших из страны.

"В странах Европы, где в основном находятся наши топпреступники, суды очень осторожно относятся к вопросу экстрадиции, в частности в связи с тем, что у нас идет война. Их адвокаты подчеркивают, что передавать в Украину, экстрадировать таких персонажей будет крайне- крайне опасно", — объяснил министр.

Что для этого делает Украина

По его словам, у Украины есть план соответствующих действий в отношении реакции на это.

"Сейчас в Верховной Раде есть специальный закон, который обеспечит отдельный режим содержания для тех, кого экстрадируют в войну, чтобы обеспечить дополнительные меры их безопасности... После того, как мы адаптируем, настроим нашу систему на прием экстрадированных во время войны, безусловно, показатели улучшатся", — подчеркнул Малюська.

Он отметил, что для того, чтобы перевозить другие категории лиц, например те, кто уклоняется от призыва, необходимо выполнить несколько условий.

"Это, в частности, такая же наказуемость за подобное преступление за рубежом, соответственно сбор всех необходимых доказательств, свидетельствующих о вине того или иного лица, и после этого теоретически экстрадиция могла бы быть возможной... Это крайне-крайне сложная работа, кропотливая юридически, то есть условно завтра в огромном масштабе это имплементировать было бы невозможно. Сначала пойдут топы, которые украли больше всего, — их мы попробуем экстрадировать в первую очередь, а средняя рыба и другие персонажи пойдут позже немного", — добавил министр.

Напомним, ранее Малюська заявил, что в Украине есть потребность в строительстве новых тюрем. Условия в тюрьмах и следственных изоляторах Украины не соответствуют европейским стандартам.