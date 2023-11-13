Ексучасник "Дизель Шоу" Іваниця розкритикував Писаренка та Нікішина, які втекли до Росії

Зірки "Дизель шоу" втекли до Росії після вторгнення РФ. Фото: axking.com.ua

Ексучасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця відреагував на втечу до РФ його колишніх колег — акторів Сергія Писаренка та Євгена Нікішина. Станом на 24 лютого вони обоє перебували в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Читайте також:

Що каже Іваниця про колег-втікачів

За словами Іваниця, він був шокований поведінкою колег, які на той момент розуміли, що насправді відбувається в Україні. Він не зрозумів, чому Писаренко та Нікішин повернулися до РФ, яка вороже вторглася до України, щодня обстрілює українські землі та вбиває невинних людей.

"Ми не листувалися. Спочатку вони записали звернення, що це війна. Я так думаю, що молодці. Потім, коли мені сказали, що вони знову туди, переїхали, це був такий шок. У Писаренка й коріння ж тут", — прокоментував актор.

Іваниця каже, д осі сподівається, що Писаренку та Нікішину несолодко живеться в РФ. Зокрема, росіяни знають, що насправді Росія є агресоркою та розпочала війну.

"Я зовсім не заздрю Писаренку та Нікішину. Вони зараз живуть там, вони все одно знають, що живуть в країні, яка вбиває їхніх близьких, родичів. У тій економічній системі вони платять податки. На їхні гроші будуються ракети, які руйнують країну. Мені, здається, що совість з середини їх просто згризає", — додав Іваниця.

Тим часом, уряд Японії у квітні минулого року організував програму підтримки проїзду для людей, які евакуюються з України за допомогою комерційних рейсів. Проте компенсацію вартості квитків припинять уже в листопаді.