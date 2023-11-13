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Эксучастник "Дизель Шоу" Иваница раскритиковал сбежавших в Россию Писаренко и Никишина

13 ноября 2023 04:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Эксучастник "Дизель Шоу" Иваница раскритиковал сбежавших в Россию Писаренко и Никишина
Звезды "Дизель шоу" скрылись в России после вторжения РФ. Фото: axking.com.ua
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Эксучастник "Дизель Шоу" Олег Иваница отреагировал на побег в РФ его бывших коллег — актеров Сергея Писаренко и Евгения Никишина. По состоянию на 24 февраля они находились в Украине.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наедине" .

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По словам Иваница, он был шокирован поведением коллег, которые на тот момент понимали, что происходит в Украине. Он не понял, почему Писаренко и Никишин вернулись в враждебно вторгшуюся в Украину, ежедневно обстреливает украинские земли и убивает невинных людей.

"Мы не переписывались. Сначала они записали обращение, что это война. Я так думаю, что молодцы. Потом, когда мне сказали, что они снова туда, переехали, это был такой шок. У Писаренко и корни ведь здесь", — прокомментировал актер.  

Иваница говорит, он надеется, что Писаренко и Никишину несладко живется в РФ. В частности, россияне знают, что на самом деле Россия является агрессором и начала войну.  

"Я совсем не завидую Писаренко и Никишину. Они сейчас живут там, они все равно знают, что живут в стране, которая убивает их близких, родственников. В той экономической системе они платят налоги. На их деньги строятся ракеты, которые разрушают страну, кажется, что совесть изнутри их просто сгрызает", — добавил Иваница.

Тем временем правительство Японии в апреле прошлого года организовало программу поддержки проезда для людей, которые эвакуируются из Украины с помощью коммерческих рейсов . Однако компенсацию стоимости билетов прекратят уже в ноябре.

   

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