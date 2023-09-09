Енергетика, порти та підготовка до зими: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У суботу, 9 вересня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Зокрема, головна увага на переговорах була зосереджена на захисті сфери енергетики та підготовці до зими.

Про це повідомляє глава держави Володимир Зеленський.

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Зеленський провів Ставку 9 вересня

За словами глави держави, учасники на зустрічі говорили про захист енергетики та іншої критичної інфраструктури від російських обстрілів. У цьому ж контексті йшлося про підготовку до майбутньої зими.

Окрім цього, на переговорах зосередили увагу на захисті портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору".

"Доповіді Прем’єр-міністра, Міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК "Нафтогаз", Генштабу. Усі доручення роздані. Робота триває", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про Ставку. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) послом Майклом Макфолом. Разом вони обговорили посилення санкцій проти РФ.

Додамо, також глава держави повідомив про підготовку для наших військових нового оборонного пакету. Наразі деталі він не розголошує.