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Енергетика, порти та підготовка до зими: Зеленський провів Ставку

9 вересня 2023 13:20
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Козюк Тетяна
редактор
Енергетика, порти та підготовка до зими: Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 9 вересня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Зокрема, головна увага на переговорах була зосереджена на захисті сфери енергетики та підготовці до зими. 

Про це повідомляє глава держави Володимир Зеленський. 

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Зеленський провів Ставку 9 вересня 

За словами глави держави, учасники на зустрічі говорили про захист енергетики та іншої критичної інфраструктури від російських обстрілів. У цьому ж контексті йшлося про підготовку до майбутньої зими. 

Окрім цього, на переговорах зосередили увагу на захисті портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору". 

"Доповіді Прем’єр-міністра, Міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК "Нафтогаз", Генштабу. Усі доручення роздані. Робота триває", — йдеться у повідомленні. 

Зеленський провів Ставку 9 вересня
Повідомлення про Ставку. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) послом Майклом Макфолом. Разом вони обговорили посилення санкцій проти РФ.

Додамо, також глава держави повідомив про підготовку для наших військових нового оборонного пакету. Наразі деталі він не розголошує.

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