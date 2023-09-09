Энергетика, порты и подготовка к зиме: Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В субботу, 9 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. В частности, главное внимание на переговорах было сосредоточено на защите сферы энергетики и подготовке к зиме.

Об этом сообщает глава государства Владимир Зеленский.

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Зеленский провел Ставку 9 сентября

По словам главы государства, участники на встрече говорили о защите энергетики и другой критической инфраструктуре от российских обстрелов. В этом же контексте речь шла о подготовке к предстоящей зиме.

Кроме того, на переговорах сосредоточили внимание на защите портов Одещины и инфраструктуры "зернового коридора".

"Доклады Премьер-министра, Министерства энергетики, Укрэнерго, Укргидроэнерго, НАК "Нафтогаз", Генштаба. Все поручения розданы. Работа продолжается", — говорится в сообщении.

Сообщение о Ставке. Фото: скриншот

Напомним, в пятницу, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) послом Майклом Макфолом. Вместе они обсудили усиление санкций против РФ.

Добавим, также глава государства сообщил о подготовке для наших военных нового оборонного пакета. Пока детали он не разглашает.