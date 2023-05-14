Енергетики розповіли, чи будуть вимикати світло влітку

Усунення наслідків ракетного обстрілу в Одеській області. Фото: УНІАН

Працівники ДТЕК спростували інформацію, яки шириться різними Telegram-каналами, про відключення електроенергії влітку. Натомість планові відключення можуть повернутися взимку. Це станеться в тому випадку, якщо енергетична система не встигне відновитися.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

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За словами Сахарука, в України є можливість перекрити умовний дефіцит електроенергії імпортом.

"Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді. Може бути проблемою наступна зима, тому що ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей чи міцності", — зазначив він.

Сахарук пояснив, щоб уникнути відключень, потрібно захистити Україну від російських атак, а також профінансувати ремонтні роботи. За його словами, в Україні 75% ТЕЦ пошкоджені чи зруйновані через російські атаки.

"12 тисяч кілометрів ліній електропередач потрібно відновити та полагодити. Майже 4 тисячі розподільчих підстанцій потрібно підготувати до зими. Це шалені кошти, які потрібні виділити. Тому можливі відключення не зараз, а взимку", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі відбулась зустріч з представниками ОСББ, які мають складнощі з приєднанням до електромереж. На нараді було обговорено шляхи розв'язання цієї проблеми в рамках чинних регуляторних актів.

Також ДТЕК повідомляв про посилення медіа-атак на енергетичні компанії. Енергетичні компанії закликають ЗМІ не поширювати неперевірену та хибну інформацію про роботу енергетиків під час війни. Компанія "Д-Трейдінг" була піддана спланованій медіаатаці, в якій були представлені суперечливі суб'єктивні факти, змішані з ринковою термінологією.