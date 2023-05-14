Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Энергетики рассказали, будут ли выключать свет летом arrow

Энергетики рассказали, будут ли выключать свет летом

14 мая 2023 19:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Энергетики рассказали, будут ли выключать свет летом
Устранение последствий ракетных обстрелов в Одесской области. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Работники ДТЭК опровергли информацию, которая распространяется по разным Telegram-каналам, об отключении электроэнергии летом. Вместо этого плановые отключения могут вернуться зимой. Это произойдет в том случае, если энергетическая система не успеет восстановиться.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

Читайте также:

Подробности

По словам Сахарука, Украина имеет возможность перекрыть условный дефицит электроэнергии импортом.

"Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом, то до веерных отключений мы не дойдем в летнем периоде. Может быть проблемой следующая зима , потому что мы войдем в нее со значительно меньшим запасом мощностей или прочности", — отметил он.

Сахарук объяснил, чтобы избежать отключений нужно защитить Украину от российских атак, а также профинансировать ремонтные работы. По его словам, в Украине 75% ТЭЦ повреждены или разрушены из-за российских атак.

"12 тысяч километров линий электропередач нужно восстановить и починить. Почти 4 тысячи распределительных подстанций нужно подготовить к зиме. Это сумасшедшие средства, которые нужно выделить. Поэтому возможны отключения не сейчас, а зимой", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе состоялась встреча с представителями ОСМД, имеющих сложности с присоединением к электросетям. На совещании обсуждались пути решения этой проблемы в рамках действующих регуляторных актов.

Также ДТЭК сообщал об усилении медиа-атак на энергетические компании. Энергетические компании призывают СМИ не распространять непроверенную и ложную информацию о работе энергетиков во время войны. Компания "Д-Трейдинг" была подвергнута спланированной медиаатаке, в которой были представлены противоречивые субъективные факты, смешанные с рыночной терминологией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас