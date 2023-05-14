Энергетики рассказали, будут ли выключать свет летом

Устранение последствий ракетных обстрелов в Одесской области. Фото: УНИАН

Работники ДТЭК опровергли информацию, которая распространяется по разным Telegram-каналам, об отключении электроэнергии летом. Вместо этого плановые отключения могут вернуться зимой. Это произойдет в том случае, если энергетическая система не успеет восстановиться.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

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По словам Сахарука, Украина имеет возможность перекрыть условный дефицит электроэнергии импортом.

"Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом, то до веерных отключений мы не дойдем в летнем периоде. Может быть проблемой следующая зима , потому что мы войдем в нее со значительно меньшим запасом мощностей или прочности", — отметил он.

Сахарук объяснил, чтобы избежать отключений нужно защитить Украину от российских атак, а также профинансировать ремонтные работы. По его словам, в Украине 75% ТЭЦ повреждены или разрушены из-за российских атак.

"12 тысяч километров линий электропередач нужно восстановить и починить. Почти 4 тысячи распределительных подстанций нужно подготовить к зиме. Это сумасшедшие средства, которые нужно выделить. Поэтому возможны отключения не сейчас, а зимой", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе состоялась встреча с представителями ОСМД, имеющих сложности с присоединением к электросетям. На совещании обсуждались пути решения этой проблемы в рамках действующих регуляторных актов.

Также ДТЭК сообщал об усилении медиа-атак на энергетические компании. Энергетические компании призывают СМИ не распространять непроверенную и ложную информацию о работе энергетиков во время войны. Компания "Д-Трейдинг" была подвергнута спланированной медиаатаке, в которой были представлены противоречивые субъективные факты, смешанные с рыночной терминологией.