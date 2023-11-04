Енергетики відповіли, чи може накопичуватися борг за електрику в пустій квартирі

Робота електрика. Фото: 5watt.ua

Енергетики розповіли, що борги за електроенергію можуть нараховуватися в пустій квартирі. Однак цього можна уникнути.

Про це повідомляє енергетична компанія Yasno.

Читайте також:

Борг за електроенергію

За словами енергетиків, коли у квартирі чи будинку ніхто не проживає, то часто показники лічильника перестають передавати. Якщо оператор не отримує дані, то він самостійно робить розрахунок. Він зважає на середньодобове споживання та передає інформацію постачальнику електроенергії.

Після цього постачальник застосовує тариф і виставляє рахунок. Власник житла його не сплачує, адже може подумати, що це помилка. Таким чином, починає нараховуватися борг.

Як уникнути накопичення боргу за світло

Передавати орієнтовні показання щомісяця

"Наприклад, якщо у квартирі залишивсь працюючим холодильник або інша техніка, то достатньо буде щомісяця до останніх зафіксованих вами показань додавати 2-5 кВт∙год і відповідно сплачувати за них. А по поверненні в Україну, буде достатньо сфотографувати дані лічильника або запросити контролера ОСР, щоб провести звірку. В такому випадку борги не будуть формуватись і не будуть надходити повідомлення про заборгованість", — йдеться у повідомленні.

Передавати одні й ті самі показання електролічильника щомісяця

Енергетики розповіли, що навіть, якщо у квартирі відключені усі електроприлади потрібно щомісяця передавати останні зафіксовані клієнтом показання.

Передавати показання лічильника необхідно за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного.

Нагадаємо, в Україні відбувається активна підготовка об'єктів енергетики до зимового періоду з метою остаточного ремонту від попередніх та зменшення наслідків ймовірних нових російських атак. Наразі стало відомо, яку область надійно підготували до зими.

Також ми писали, що цією зимою не доведеться застосовувати графіки відключень. Імовірніше за все, ворожих ударів по українській інфраструктурі не буде.