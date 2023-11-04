Энергетики ответили, может ли накапливаться долг за электричество в пустой квартире

Работа электрика. Фото: 5watt.ua

Энергетики рассказали, что долги за электроэнергию могут начисляться в пустой квартире. Однако этого можно избежать.

Об этом сообщает энергетическая компания Yasno.

Читайте также:

Долг за электроэнергию

По словам энергетиков, когда в квартире или доме никто не проживает, часто показатели счетчика перестают передавать. Если оператор не получает данные, то он самостоятельно производит расчет. Он учитывает среднесуточное потребление и передает информацию поставщику электроэнергии.

После этого поставщик применяет тариф и выставляет счет. Владелец жилья его не платит, ведь может подумать, что это ошибка. Таким образом, начинает начисляться долг.

Как избежать накопления долга за свет

Передавать ориентировочные показания ежемесячно

"Например, если в квартире остался работающим холодильник или другая техника, то достаточно будет ежемесячно к последним зафиксированным вами показаний добавлять 2-5 кВт∙ч и соответственно платить за них. А по возвращении в Украину будет достаточно сфотографировать данные счетчика или пригласить контролера ОСР, чтобы провести сверку. В таком случае долги не будут формироваться и не будут поступать сообщения о задолженности", — говорится в сообщении.

Передавать одни и те же показания электросчетчика ежемесячно

Энергетики рассказали, что даже если в квартире отключены все электроприборы нужно ежемесячно передавать последние зафиксированные клиентом показания.

Передавать показания счетчика следует за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего.

Напомним, в Украине идет активная подготовка объектов энергетики к зимнему периоду с целью окончательного ремонта от предыдущих и уменьшения последствий возможных новых российских атак. Теперь стало известно, какую область надежно подготовили к зиме.

Также мы писали, что этой зимой не придется использовать графики отключений. Вероятнее всего, вражеских ударов по украинской инфраструктуре не будет.