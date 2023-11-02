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"Фальстарт" Арестовича, Залужний про мобілізацію та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

2 листопада 2023 08:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
"Фальстарт" Арестовича, Залужний про мобілізацію та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE
Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович пішов в опозицію до Зеленського та опублікував свою політичну програму. Про це і не тільки 2 листопада поговорять гості студії Новини.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися на каналі Новини.LIVE.

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Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який пішов в опозицію до Зеленського, опублікував свою політичну програму. Залужний виступив за розширення мобілізації в Україні. Польські перевізники погрожують перекрити кордон: в Україні більшість вимог назвали нереальними.

Про це та не тільки поговорять із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали політолог Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко, військовий аналітик Денис Попович, доктор економічних наук, професор КНУ, голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач та народний депутат України, член Комітету з організації держвлади та місцевого самоврядування Віталій Безгін.

Нагадаємо, що колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович представив свою "передвиборчу програму", в якій визнає складну ситуацію на українському фронті. Також Арестович вважає, що не потрібно відвойовувати захоплені Росією українські території в обмін на вступ до НАТО.

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