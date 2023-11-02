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"Фальстарт" Арестовича, Залужный о мобилизации и кризисе на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

2 ноября 2023 08:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
"Фальстарт" Арестовича, Залужный о мобилизации и кризисе на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE
Экс-советник Офиса Президента Алексей Арестович. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Экс-советник Офиса Президента Алексей Арестович пошел в оппозицию к Зеленскому и опубликовал свою политическую программу. Об этом и не только 2 ноября поговорят гости студии Новини. Live.

Прямой эфир можно посмотреть на канале Новини.LIVE.

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О чем эфир

Пошедший в оппозицию к Зеленскому экс-советник Офиса президента Алексей Арестович опубликовал свою политическую программу. Залужный выступил за расширение мобилизации в Украине. Польские перевозчики угрожают перекрыть границу: в Украине большинство требований назвали нереальными.

Об этом не только поговорят с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали политолог Игорь Рейтерович, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко, военный аналитик Денис Попович, доктор экономических наук, профессор КНУ, председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач и народный депутат Украины, член Комитета по организации госвласти и местного самоуправления Виталий Безгин.

Напомним, что бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович представил свою "предвыборную программу", в которой признает сложную ситуацию на украинском фронте. Также Арестович считает, что не нужно отвоевывать захваченные Россией украинские территории в обмен на вступление в НАТО.

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