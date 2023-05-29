Федоров підбив підсумки свого візиту до Брюсселя та розповів про співпрацю з НАТО

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про результати свого візиту до Брюсселя. За його словами, Україна стала першою країною — не членом ЄС, яка долучилася до Govtech4all.

Про це Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram.

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Федоров розповів, що за два дні візиту до Бельгії Україна досягла плідних результатів, зокрема разом із 14 країнами ЄС стали учасником govtech-інкубатору Govtech4all.

Окрім того, міністр розповів, що Україна розпочала новий етап співпраці з НАТО щодо треку воєнних інновацій — Альянс надаватиме експертну підтримку українським розробкам.

"Провели зустрічі з профільними єврокомісарами в цифровізації, освіті та бюджетній політиці. Зокрема, обмінялися ідеями щодо освіти з віцепрезидентом Єврокомісії Маргарітасом Схінасом. Також налагодили робочий контакт зі ще одним цифровим міністром — Державним секретарем Бельгії Матьє Мішелем. Домовилися підтримати Бельгію у створенні digital ID", — розповів Федоров.

Проте це не всі досягнення України в Брюсселі, команда Мінцифри ще зустрілася з головою ЄП Робертою Мецолою та парламентарями Драгошем Тудорашем і Євою Мейделл. Україна отримала від них зворотний зв'язок, як можна співпрацювати.

Ще одна з важливих зустрічей, яка також відбулася — зустріч з майбутнім послом ЄС в Україні та топамбасадором Мінцифри в Європі Катариною Матерновою.

Також він подякував виконавчій віцепрезидентці Єврокомісії з питань цифровізації Маргрете Вестагер за можливість представити цифрові досягнення України.

Нагадаємо, декілька днів тому у США відбулась презентація українського мобільного застосунку "Дія". У Вашингтоні Михайло Федоров поділився досягненнями цифрової України.