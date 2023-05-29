Федоров подвел итоги своего визита в Брюссель и рассказал о сотрудничестве с НАТО

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Фото: t.me/zedigital

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о результатах своего визита в Брюссель. По его словам, Украина стала первой страной — не членом ЕС, которая присоединилась к Govtech4all.

Об этом Михаил Федоров сообщил в своем Telegram.

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Федоров рассказал, что за два дня визита в Бельгию Украина достигла плодотворных результатов, в том числе вместе с 14 странами ЕС стали участником govtech-инкубататора Govtech4all.

Кроме того, министр рассказал, что Украина начала новый этап сотрудничества с НАТО по треку военных инноваций — Альянс будет оказывать экспертную поддержку украинским разработкам.

"Провели встречи с профильными еврокомиссарами в цифровизации, образовании и бюджетной политике. В частности, обменялись идеями по образованию с вице-президентом Еврокомиссии Маргаритасом Схинасом. Также наладили рабочий контакт с еще одним цифровым министром — Государственным секретарем Бельгии Матье Мишелем. Договорились поддержать Бельгию", — рассказал Федоров.

Однако это не все достижения Украины в Брюсселе, команда Минцифры еще встретилась с главой ЕП Робертой Мецолой и парламентариями Драгошем Тудорашем и Евой Мэйделл. Украина получила от них обратную связь, как можно сотрудничать.

Еще одна из важных встреч, которая также состоялась — встреча с будущим послом ЕС в Украине и топамбассадором Минцифры в Европе Екатериной Матерновой.

Также он поблагодарил исполнительную вице-президентку Еврокомиссии по цифровизации Маргрете Вестагер за возможность представить цифровые достижения Украины.

Напомним, несколько дней назад в США состоялась презентация украинского мобильного приложения "Дія". В Вашингтоне Михаил Фёдоров поделился достижениями цифровой Украины.