Федоров пояснив, чому законопроєкт про англійську мову є вигідним для України

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: google

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив важливість законопроєкту про англійську мову та заявив, чим він вигідний для України. Зокрема, він назвав його "справжнім game changer".

Про це повідомив Михайло Федоров на своїй сторінці в Telegram.

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Важливість законопроєкту про англійську мову

Серед основних переваг міністр виокремив такі:

єПідтримка для вивчення англійської. Це означає, що відтепер кожен українець матиме можливість безоплатно вивчати англійську мову. Водночас держава оплачуватиме спеціальні курси, залучатиме англомовних волонтерів у школи, проводитиме розмовні клуби.

"Також запустимо окремий портал з безоплатними уроками та курсами. Робитимемо все, щоб кожен українець розмовляв англійською", — наголосив Федоров.

Англійська мова стане обов’язковою у всій системі освіти.

"Держава підтримуватиме професійний розвиток освітян та бажання покращувати свої знання з англійської мови", — каже Федоров.

Зміна державної служби. Тобто тепер чиновники говоритимуть англійською.

Англомовні фільми та телепрограми транслюватимуться на телебаченні мовою оригіналу.

Інформація й оголошення щодо транспорту дублюватимуться англійською.

"Іноземцям відповідатимуть англійською, коли вони звертатимуться до довідкових служб на вокзалах, в аеропортах, річкових портах тощо", — додає Михайло Федоров.

І наголошує на тому, що знання англійської мови важливі на ринку праці. Це підвищує конкурентноспроможність і заробітню плату.

Деталі впровадження англійської мови. Фото: Михайло Федоров\Telegram

Деталі впровадження англійської мови. Фото: Михайло Федоров\Telegram

Деталі впровадження англійської мови. Фото: Михайло Федоров\Telegram 1 / 3

Зеленський запропонував надати англійській мові статус міжнародної

Відомо, що 28 червня, президент України Володимир Зеленський запропонував закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Відповідний законопроєкт внесли на розгляд до Верховної Ради у День Конституції України. Деякі урядовці назвали це фундаментальним рішенням для країни.

Зазначається, що ухвалення законопроєкту допоможе Україні зруйнувати мовний бар'єр з ЄС.

Нагадаємо, благодійний фонд Вадима Столара у 2022 році запустив безоплатний освітній проєкт з вивчення української мови. За 9 місяців він залучив понад 1500 учасників.