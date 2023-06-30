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Федоров объяснил, почему законопроект об английском языке выгодный для Украины

30 июня 2023 10:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Федоров объяснил, почему законопроект об английском языке выгодный для Украины
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил важность законопроекта об английском языке и заявил, чем он выгодный для Украины. В частности, он назвал его "настоящим game changer".

Об этом сообщил Михаил Федоров на своей странице в Telegram.

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Среди основных преимуществ министр выделил следующие:

  • єПідтримка для изучения английского. Это означает, что теперь у каждого украинца будет возможность бесплатно изучать английский язык. В то же время государство будет оплачивать специальные курсы, привлекать англоязычных волонтеров в школы, проводить разговорные клубы.

"Также запустим отдельный портал с безвозмездными уроками и курсами. Будем делать все, чтобы каждый украинец разговаривал на английском", — подчеркнул Федоров.

  • Английский язык станет обязательным во всей системе образования.

"Государство будет поддерживать профессиональное развитие педагогов и желание улучшать свои знания по английскому языку", — говорит Федоров.

  • Смена государственной службы. То есть теперь чиновники будут говорить на английском.
  • Англоязычные фильмы и телепрограммы будут транслироваться на телевидении на языке оригинала.
  • Информация и объявления о транспорте будут дублироваться на английском.

"Иностранцам будут отвечать на английском, когда они будут обращаться в справочные службы на вокзалах, в аэропортах, речных портах и т.д.", — добавляет Михаил Федоров.

И подчеркивает, что знания английского языка важны на рынке труда. Это повышает конкурентоспособность и заработную плату.

 

  • Подробности о внедрении английского языка. Фото: Михаил Федоров\Telegram
  • Подробности о внедрении английского языка. Фото: Михаил Федоров\Telegram
  • Подробности о внедрении английского языка. Фото: Михаил Федоров\Telegram
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Зеленский предложил предоставить английскому языку статус международного

Известно, что 28 июня президент Украины Владимир Зеленский предложил закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Верховную Раду в День Конституции Украины. Некоторые члены правительства назвали это фундаментальным решением для страны.

Отмечается, что принятие законопроекта поможет Украине разрушить языковой барьер с ЕС. 

Напомним, благотворительный фонд Вадима Столара в 2022 году запустил безвозмездный образовательный проект по изучению украинского языка. За 9 месяцев он привлек более 1500 участников.

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