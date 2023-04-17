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Федоров розповів, скільки військових облігацій вже придбали українці в додатку "Дія"

17 квітня 2023 19:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Федоров розповів, скільки військових облігацій вже придбали українці в додатку "Дія"
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У додатку "Дія" українці придбали вже понад 700 тисяч військових облігацій. Громадяни поповнили державний бюджет на 700 млн гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Деталі

Військові облігації допомагають зміцнити економіку України та дозволяють їй стабільно працювати в умовах повномасштабної війни. Кожна гривня йде на зарплати людям, які допомагають захищати країну.

"Купуючи облігації, ви вкладаєте в перемогу та отримуєте гарантований прибуток. Зараз у "Дії" можна інвестувати в деокупацію Донецька, Бердянська, Севастополя та Ялти", — розповів Федоров.

Він нагадав, що облігацію Ялта запустили менш ніж два тижні тому. Українці за короткий проміжок часу придбали її понад 45 тисяч разів.

Нагадаємо, 11 квітня у додатку "Дія" зафіксували рекордну кількість користувачів. Уже 19 млн українців використовують застосунок.

Також ми писали, що у застосунку державних послуг "Дія" пропонують нову військову облігацію. Оскільки ОВДП присвячують різним містам, то цього разу створили "Ялту".

Додамо, у додатку "Дія" з'явився електронний підпис міжнародного стандарту. Наразі працює бета-тест в останньому оновленні застосунку.

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