Федоров рассказал, сколько военных облигаций уже приобрели украинцы в приложении "Дія"
В приложении "Дія" украинцы приобрели уже более 700 тысяч военных облигаций. Граждане пополнили государственный бюджет на 700 млн гривен.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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Военные облигации помогают укрепить экономику Украины и позволяют ей стабильно работать в условиях полномасштабной войны. Каждая гривна идет на зарплаты людям, которые помогают защищать страну.
"Покупая облигации, вы вкладываете в победу и получаете гарантированную прибыль. Сейчас в "Дії" можно инвестировать в деоккупацию Донецка, Бердянска, Севастополя и Ялты", — рассказал Федоров.
Он напомнил, что облигацию Ялта запустили менее двух недель назад. Украинцы за короткий промежуток времени приобрели ее более 45 тысяч раз.
Напомним, 11 апреля в приложении "Дія" зафиксировали рекордное количество пользователей. Уже 19 млн украинцев используют приложение.
Также мы писали, что в приложении государственных услуг "Дія" предлагают новую военную облигацию. Поскольку ОВГЗ посвящают разным городам, то на этот раз создали "Ялту".
Добавим, в приложении "Дія" появилась электронная подпись международного стандарта. В настоящее время работает бета-тест в последнем обновлении приложения.