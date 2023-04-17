Федоров рассказал, сколько военных облигаций уже приобрели украинцы в приложении "Дія"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov

В приложении "Дія" украинцы приобрели уже более 700 тысяч военных облигаций. Граждане пополнили государственный бюджет на 700 млн гривен.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Военные облигации помогают укрепить экономику Украины и позволяют ей стабильно работать в условиях полномасштабной войны. Каждая гривна идет на зарплаты людям, которые помогают защищать страну.

"Покупая облигации, вы вкладываете в победу и получаете гарантированную прибыль. Сейчас в "Дії" можно инвестировать в деоккупацию Донецка, Бердянска, Севастополя и Ялты", — рассказал Федоров.

Он напомнил, что облигацию Ялта запустили менее двух недель назад. Украинцы за короткий промежуток времени приобрели ее более 45 тысяч раз.

Напомним, 11 апреля в приложении "Дія" зафиксировали рекордное количество пользователей. Уже 19 млн украинцев используют приложение.

Также мы писали, что в приложении государственных услуг "Дія" предлагают новую военную облигацию. Поскольку ОВГЗ посвящают разным городам, то на этот раз создали "Ялту".

Добавим, в приложении "Дія" появилась электронная подпись международного стандарта. В настоящее время работает бета-тест в последнем обновлении приложения.