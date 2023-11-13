Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Філатов знову посварився з жителями Дніпра через новорічну ялинку arrow

Філатов знову посварився з жителями Дніпра через новорічну ялинку

13 листопада 2023 19:02
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Філатов знову посварився з жителями Дніпра через новорічну ялинку
Новорічна ялинка у Дніпрі 2021 року. Фото: Укрінформ
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

У Дніпрі цього року встановлять новорічну ялинку. Частина мешканців міста проти такого рішення влади. 

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Читайте також:

Новорічну ялинку у Дніпрі встановлять без голосування

"І так. "Йолка" буде. Хай навіть "антиялиночники" зійдуть на гі*но", — написав Філатов у своєму Facebook.

Скріншот Філатов новорічна ялинка
Скріншот. Сторінка Бориса Філатова у Фейсбук

У коментарях частина мешканців підтримала мера Дніпра, а частина — засудила.

"Альбертович, заберіть про "йолку", бо вже зрозуміло що з Італії притягнете, най всі поки сплять спокійно, потім їх "в гівно", — написала Світлана Барібан.

"Йолки-ялинки! Це класно!", — дописала Оксана Мосіна.

скріншот коменти ялинка філатов
Скріншот. Сторінка Бориса Філатова у Фейсбук.

"Дуже хочеться Вас кожен день бачити на цій ялинці. Щоб не лише звичайні мешканці Дніпра ризикували життям, але й мер, який несе відповідальність за це все", — написала Світлана Парпура.

"Ви вже з підвалу пишете?", — запитав Філатов у відповідь на допис Світлани Парпури.

скріншот ялинка дніпро
Скріншот. Сторінка Бориса Філатова у Фейсбук.

До речі, минулого року у місті також розгорівся скандал через встановлення новорічної ялинки. Борис Філатов тоді організував голосування у своїх соціальних мережах. Більшість проголосувала проти встановлення ялинки.

скріншот філатов Телеграм
Скріншот. Телеграм-канал Бориса Філатова.

Нагадаємо, головну ялинку країни на Софіївській площі у Києві встановлять за кошти меценатів. Як і минулого року, на головній новорічній локації у столиці не буде фудкортів і масштабних святкувань.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Актуальне по темі