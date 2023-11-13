Філатов знову посварився з жителями Дніпра через новорічну ялинку

Новорічна ялинка у Дніпрі 2021 року. Фото: Укрінформ

У Дніпрі цього року встановлять новорічну ялинку. Частина мешканців міста проти такого рішення влади.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

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"І так. "Йолка" буде. Хай навіть "антиялиночники" зійдуть на гі*но", — написав Філатов у своєму Facebook.

Скріншот. Сторінка Бориса Філатова у Фейсбук

У коментарях частина мешканців підтримала мера Дніпра, а частина — засудила.

"Альбертович, заберіть про "йолку", бо вже зрозуміло що з Італії притягнете, най всі поки сплять спокійно, потім їх "в гівно", — написала Світлана Барібан.

"Йолки-ялинки! Це класно!", — дописала Оксана Мосіна.

Скріншот. Сторінка Бориса Філатова у Фейсбук.

"Дуже хочеться Вас кожен день бачити на цій ялинці. Щоб не лише звичайні мешканці Дніпра ризикували життям, але й мер, який несе відповідальність за це все", — написала Світлана Парпура.

"Ви вже з підвалу пишете?", — запитав Філатов у відповідь на допис Світлани Парпури.

Скріншот. Сторінка Бориса Філатова у Фейсбук.

До речі, минулого року у місті також розгорівся скандал через встановлення новорічної ялинки. Борис Філатов тоді організував голосування у своїх соціальних мережах. Більшість проголосувала проти встановлення ялинки.

Скріншот. Телеграм-канал Бориса Філатова.

Нагадаємо, головну ялинку країни на Софіївській площі у Києві встановлять за кошти меценатів. Як і минулого року, на головній новорічній локації у столиці не буде фудкортів і масштабних святкувань.