Філатов знову посварився з жителями Дніпра через новорічну ялинку
У Дніпрі цього року встановлять новорічну ялинку. Частина мешканців міста проти такого рішення влади.
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
Новорічну ялинку у Дніпрі встановлять без голосування
"І так. "Йолка" буде. Хай навіть "антиялиночники" зійдуть на гі*но", — написав Філатов у своєму Facebook.
У коментарях частина мешканців підтримала мера Дніпра, а частина — засудила.
"Альбертович, заберіть про "йолку", бо вже зрозуміло що з Італії притягнете, най всі поки сплять спокійно, потім їх "в гівно", — написала Світлана Барібан.
"Йолки-ялинки! Це класно!", — дописала Оксана Мосіна.
"Дуже хочеться Вас кожен день бачити на цій ялинці. Щоб не лише звичайні мешканці Дніпра ризикували життям, але й мер, який несе відповідальність за це все", — написала Світлана Парпура.
"Ви вже з підвалу пишете?", — запитав Філатов у відповідь на допис Світлани Парпури.
До речі, минулого року у місті також розгорівся скандал через встановлення новорічної ялинки. Борис Філатов тоді організував голосування у своїх соціальних мережах. Більшість проголосувала проти встановлення ялинки.
Нагадаємо, головну ялинку країни на Софіївській площі у Києві встановлять за кошти меценатів. Як і минулого року, на головній новорічній локації у столиці не буде фудкортів і масштабних святкувань.
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