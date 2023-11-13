Филатов снова поссорился с жителями Днепра из-за новогодней елки

Новогодняя елка в Днепре в 2021 году. Фото: Укринформ.

В Днепре в этом году установят новогоднюю елку. Часть жителей города против такого решения власти.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

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"И да. "Елка" будет. Пусть даже "антиелочники" сойдут на го*но", — написал Филатов в своем фейсбуке.

Скриншот. Страница Бориса Филатова в фейсбуке

В комментариях часть жителей поддержала мэра Днепра, а часть осудила.

"Альбертович, заберите о "елке", потому что уже понятно, что из Италии притянете, пусть все пока спят спокойно, потом их "в говно", — написала Светлана Барибан.

"Елки-елки! Это классно!" — написала Оксана Мосина.

Скриншот. Страница Бориса Филатова в Фейсбуке.

"Очень хочется Вас каждый день видеть на этой елке. Чтобы не только обычные жители Днепра рисковали жизнью, но и мер, который несет ответственность за все это", — написала Светлана Парпура.

"Вы уже из подвала пишете?" — спросил Филатов в ответ на сообщение Светланы Парпуры.

Скриншот. Страница Бориса Филатова в фейсбуке

Кстати, в прошлом году в городе также разгорелся скандал из-за новогодней елки. Борис Филатов тогда организовал голосование в своих социальных сетях. Большинство проголосовало против установки елки.

Скриншот. Телеграмма-канал Бориса Филатова

Напомним, главную елку страны на Софиевской площади в Киеве установят за средства меценатов. Как и в прошлом году, на главной новогодней локации в столице не будет фуд-кортов и масштабных торжеств.