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"Гарний приклад від Чехії": Єрмак прокоментував арешт активів путінського олігарха

31 липня 2023 15:02
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
"Гарний приклад від Чехії": Єрмак прокоментував арешт активів путінського олігарха
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: facebook/А. Єрмак
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Напередодні Чехія заарештувала активи російського олігарха Євтушенкова. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що так має бути з усіма путіністами.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Що відомо про арешт активів Євтушенкова

Наприкінці червня 2023 року Чехія внесла російського олігарха Володимира Євтушенкова до санкційного списку. А вже 30 липня  управління фінансового аналізу Чехії заблокувало його банківські рахунки та заморозило активи. 

У Карлових Варах Євтушенков володіє  майном вартістю більш ніж у 500 млн крон (близько 20 млн доларів). Там олігарх має п'ятизірковий Готель Savoy Westend — місце відпочинку російських політиків, артистів та бізнесменів.

До того ж на рахунках та у власності чеських фірм Євтушенкова було ще 100 мільйонів крон (близько чотирьох мільйонів доларів).

Як відреагував Єрмак 

На думку керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, заморозка активів російського олігарха в Чехії — гарний приклад санкцій у дії. 

"Гарний приклад від Чехії, яка почала застосовувати санкції проти російського олігарха Володимира Євтушенкова, який має значні активи в країні. Державна адміністрація заблокувала його рахунки та арештувала активи на 100 мільйонів чеських крон", — написав Єрмак.

Також він наголосив, що росіяни і надалі втрачатимуть свої привілегії в країнах ЄС. 

"В майбутньому росіяни мають втрачати можливості купувати європейські активи, нерухомість і навіть подорожувати Європою. Вони повинні платити за все зло, яке роблять у війні з Україною. Це стосується держави Росія та її громадян", — підсумував політик.

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Скриншот повідомлення Андрія Єрмака

Нагадаємо, російську тенісистку депортували з Чехії та не дали зіграти на турнірі WTA.

Водночас президент Чехії заявив, що переговорів між Києвом та Москвою не уникнути.

Також стало відомо, що Чехія передасть Україні гелікоптери та сотні тисяч боєприпасів.

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