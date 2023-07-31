"Хороший пример от Чехии": Ермак прокомментировал арест активов путинского олигарха

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: facebook/А. Ермак

Накануне Чехия арестовала активы российского олигарха Евтушенкова. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что так должно быть со всеми путинистами.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Что известно об аресте активов Евтушенкова

В конце июня 2023 года Чехия внесла российского олигарха Владимира Евтушенкова в санкционный список. А уже 30 июля управление финансового анализа Чехии заблокировало его банковские счета и заморозило активы.

В Карловых Варах Евтушенков владеет имуществом стоимостью более чем в 500 млн крон (около 20 млн долларов). Там у олигарха пятизвездочный Отель Savoy Westend — место отдыха российских политиков, артистов и бизнесменов.

К тому же, на счетах и в собственности чешских фирм Евтушенкова было еще 100 миллионов крон (около четырех миллионов долларов).

Как отреагировал Ермак

По мнению руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, заморозка активов российского олигарха в Чехии — хороший пример санкций в действии.

"Хороший пример от Чехии, начавшей применять санкции против российского олигарха Владимира Евтушенкова, который имеет значительные активы в стране. Государственная администрация заблокировала его счета и арестовала активы на 100 миллионов чешских крон", — написал Ермак.

Также он подчеркнул, что россияне и дальше будут терять свои привилегии в странах ЕС.

"В будущем россияне должны лишаться возможности покупать европейские активы, недвижимость и даже путешествовать по Европе. Они должны платить за все зло, которое совершают в войне с Украиной. Это касается государства Россия и его граждан", — подытожил политик.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, российскую теннисистку депортировали из Чехии и не дали сыграть на турнире WTA.

В то же время президент Чехии заявил, что переговоров между Киевом и Москвой не избежать.

Также стало известно, что Чехия передаст Украине вертолеты и сотни тысяч боеприпасов.