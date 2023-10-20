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Гідрометцентр показав карту, в яких областях України сьогодні дощитиме

20 жовтня 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 20 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Сильний дощ падає у Києві. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у п'ятницю, 20 жовтня, буде зі значними дощами. Особливо заливатиме Закарпаття. Щоправда, в країні ще буде тепло. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну температуру вдень + 22 °С. Найтепліше буде у південних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 20 жовтня

За даними Укргідрометцентру, у п'ятницю, 20 жовтня, Україну заливатимуть дощі. Найбільше дістанеться Закарпаттю. 

"Вітер південно-західний, у північній частині східний, 7-12 м/с; в Україні, крім заходу та півночі, пориви 15-20 м/с, у Карпатах 20-25 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура:

  • вночі +5...+10 °С,
  • вдень +13...+18 °С.
Прогноз погоди на 20 жовтня
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 20 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Діденко радить українцям готуватися до сильних злив. 20 жовтня в Україну завітає атмосферний фронт. У більшості областей очікуються потужні осінні дощі.

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