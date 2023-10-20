Погода в Україні на 20 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Гідрометцентр показав карту, в яких областях України сьогодні дощитиме
Погода в Україні у п'ятницю, 20 жовтня, буде зі значними дощами. Особливо заливатиме Закарпаття. Щоправда, в країні ще буде тепло. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну температуру вдень + 22 °С. Найтепліше буде у південних областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 20 жовтня
За даними Укргідрометцентру, у п'ятницю, 20 жовтня, Україну заливатимуть дощі. Найбільше дістанеться Закарпаттю.
"Вітер південно-західний, у північній частині східний, 7-12 м/с; в Україні, крім заходу та півночі, пориви 15-20 м/с, у Карпатах 20-25 м/с", — йдеться в повідомленні.
Температура:
- вночі +5...+10 °С,
- вдень +13...+18 °С.
Нагадаємо, народний синоптик Діденко радить українцям готуватися до сильних злив. 20 жовтня в Україну завітає атмосферний фронт. У більшості областей очікуються потужні осінні дощі.
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