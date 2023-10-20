Погода в Украине на 20 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Сильный дождь идет в Киеве. Фото: УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 20 октября, будет со значительными дождями. Больше всего будет заливать Закарпатье. Правда, в стране еще будет тепло. Столбики термометров будут показывать максимальную температуру днем +22 °С. Теплее всего будет в южных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 20 октября

По данным Укргидрометцентра, в пятницу, 20 октября, Украину будут заливать дожди. Больше всего достанется Закарпатью.

"Ветер юго-западный, в северной части восточный, 7-12 м/с; в Украине, кроме запада и севера, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с", — говорится в сообщении.

Температура:

ночью +5...+10 °С,

днем +13...+18 °С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 20 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Диденко советует украинцам готовиться к сильным ливням. 20 октября, Украину приедет атмосферный фронт. В большинстве областей ожидаются сильные осенние дожди.